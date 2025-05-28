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普亭承諾提「和平備忘錄」跳票！川普怒嗆玩火 俄方回應了
隨著俄烏談判陷入停滯，美國總統川普再度表達不滿，稱俄羅斯總統普亭「在玩火」。對此，俄羅斯安全高層麥德維夫（Dmitry Medvedev）回應警告，唯一值得擔心的糟糕事情是第三次世界大戰。另外，普亭上周與川普通話承諾近日內提出「和平備忘錄」，但美方至今仍未收到。
川普27日在社群發文表示：「普亭不明白，如果不是因為我，俄羅斯早就已經發生非常糟糕的事情，我指的是非常糟糕的那種。普亭在玩火！」
衛報報導，麥德維夫同日在X回應寫道：「關於川普提到普亭『玩火』，以及『俄羅斯會發生非常糟糕的事』。我只知道一件真正糟糕的事──第三次世界大戰。我希望川普明白這一點！」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據一名美國官員與白宮官員透露，川普19日結束與普亭通話後，普亭承諾接下來幾天內擬定並提出「和平備忘錄」，列出俄方對烏克蘭停火的條件。
但消息人士指出，距離美俄通話結束過去超過一周，美方仍未收到俄羅斯方面的這份文件。知情人士表示，川普對衝突現況感到憤怒，正在考慮於接下來幾天對莫斯科實施新一輪制裁。
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