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德國總理梅爾茨：援烏武器射程解禁 可攻擊俄國境內

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導
金牛座巡弋飛彈，攝於2024年3月5日。路透
金牛座巡弋飛彈，攝於2024年3月5日。路透

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消交付烏克蘭武器的射程限制，以協助烏國抵禦俄羅斯攻擊。

英國衛報廿六日報導，俄羅斯日前對烏克蘭發動開戰以來最大規模無人機襲擊後，梅爾茨在西德廣播公司（ＷＤＲ）舉辦的「歐洲論壇」會議表示，德國、英國、法國和美國已解除對援烏武器的射程限制，使烏克蘭得以更有效打擊俄羅斯境內的軍事目標。

梅爾茨說，「這意味烏克蘭現在可以自我防衛，例如攻擊俄羅斯境內軍事陣地。除了極少數例外，烏克蘭直到最近才這樣做。如今可以這樣做了。」梅爾茨並為德國及盟邦政策轉變辯護，表示唯有解除射程限制，烏克蘭才能有效的自我防衛。

梅爾茨說：「我們在行話中稱之為『長程火力』，也就是說，為烏克蘭配備能夠打擊邊境之外軍事目標的武器。」他表示，這正是「侵略者俄羅斯和烏克蘭軍事領導階層之間的決定性差異，後者以軍事目標為攻擊對象，而俄羅斯則鎖定平民。」

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應梅爾茨的發言稱，此一決定「很危險」，「如果確實做出了這樣的決定，這絕對違背我們達成政治解決的意願，以及目前在解決框架內的努力」。

梅爾茨廿七日在芬蘭西南部土爾庫與芬蘭總理歐爾波舉行記者會，他澄清先前提到德國等西方國家解除提供給烏克蘭武器的射程限制，這是指數個月前的作法。

梅爾茨說，「限制部署武器射程的問題，在幾個月和幾年前曾發揮作用。就我所知，如我昨天所說，實施射程限制的幾個國家此後早已放棄這些要求」。

梅爾茨並說，「昨天在柏林，我描述幾個月來發生的事，也就是烏國有權在境外使用其接收的武器，對抗在俄國領土的軍事目標」。

衛星通訊 總理 烏克蘭 梅爾茨 德國 俄羅斯 俄烏戰爭

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