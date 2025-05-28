北約軍費擬增至GDP5% 呂特點名中朝伊助俄攻烏

北約組織秘書長呂特廿六日在北約議會大會表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，預計七月北約峰會前達成共識。呂特在會中也點名中國大陸、北韓與伊朗正協助俄羅斯攻打烏克蘭。

政治新聞網POLITICO報導，呂特廿六日在俄亥俄州出席北約議會大會，他在問答環節時表示：「我預期北約成員國將在海牙會議上同意，總體國防支出目標提升至ＧＤＰ的百分之五。」這是呂特首度表態支持。

美國總統川普數月來多次施壓北約國家，要求軍費支出增至占ＧＤＰ百分之五，加上俄羅斯威脅升高，歐洲軍事備戰能力重新受重視，討論氣氛已明顯轉變，愈來愈多成員國領袖支持百分之五目標，這將遠高於目前北約設定的「至少百分之二」支出標準。

呂特並未列出百分之五細項內容，但表示傳統軍事支出的基本線將「遠高於百分之三」，其餘資金則預計用於支援基礎建設與後勤能力。

根據北約最新數據，目前卅二個成員國當中，已有廿三國預計今年夏天達到百分之二支出門檻。目前尚無任何一國達到百分之五，最接近目標的波蘭軍費支出約占ＧＤＰ的百分之四點七。

除此之外，烏克蘭通訊社報導，呂特在大會上點名中國、北韓與伊朗正在協助俄羅斯攻打烏克蘭。

呂特表示：「我們知道，中國是俄羅斯對烏戰爭的重要協助者，向俄羅斯提供雙用途物資，並幫助其規避制裁。」他說，北韓則透過支持俄羅斯換取大量技術，而伊朗從莫斯科獲得資金，用於在中東地區製造混亂。

呂特指出，俄羅斯依賴中國、伊朗與北韓規避制裁，並獲取生產武器所需的零組件，「這四個國家正在攜手合作，我們絕不能天真看待」。