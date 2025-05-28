聽新聞
0:00 / 0:00

北約軍費擬增至GDP5% 呂特點名中朝伊助俄攻烏

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
北約秘書長呂特。法新社
北約秘書長呂特。法新社

北約組織秘書長呂特廿六日在北約議會大會表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，預計七月北約峰會前達成共識。呂特在會中也點名中國大陸、北韓伊朗正協助俄羅斯攻打烏克蘭

政治新聞網POLITICO報導，呂特廿六日在俄亥俄州出席北約議會大會，他在問答環節時表示：「我預期北約成員國將在海牙會議上同意，總體國防支出目標提升至ＧＤＰ的百分之五。」這是呂特首度表態支持。

美國總統川普數月來多次施壓北約國家，要求軍費支出增至占ＧＤＰ百分之五，加上俄羅斯威脅升高，歐洲軍事備戰能力重新受重視，討論氣氛已明顯轉變，愈來愈多成員國領袖支持百分之五目標，這將遠高於目前北約設定的「至少百分之二」支出標準。

呂特並未列出百分之五細項內容，但表示傳統軍事支出的基本線將「遠高於百分之三」，其餘資金則預計用於支援基礎建設與後勤能力。

根據北約最新數據，目前卅二個成員國當中，已有廿三國預計今年夏天達到百分之二支出門檻。目前尚無任何一國達到百分之五，最接近目標的波蘭軍費支出約占ＧＤＰ的百分之四點七。

除此之外，烏克蘭通訊社報導，呂特在大會上點名中國、北韓與伊朗正在協助俄羅斯攻打烏克蘭。

呂特表示：「我們知道，中國是俄羅斯對烏戰爭的重要協助者，向俄羅斯提供雙用途物資，並幫助其規避制裁。」他說，北韓則透過支持俄羅斯換取大量技術，而伊朗從莫斯科獲得資金，用於在中東地區製造混亂。

呂特指出，俄羅斯依賴中國、伊朗與北韓規避制裁，並獲取生產武器所需的零組件，「這四個國家正在攜手合作，我們絕不能天真看待」。

烏克蘭 川普 北韓 俄羅斯 俄烏戰爭 伊朗

延伸閱讀

我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加

估俄2029年前有能力攻擊北約 德優先迅速擴大戰備

俄羅斯3理由嫌梵蒂岡不適合談判！普亭理想地點曝光

應川普要求！北約秘書長首度支持軍費增至GDP 5% 點名3國助俄打烏克蘭

相關新聞

土耳其外長訪莫斯科 傳與普亭商討俄烏和談

土耳其外交部消息人士表示，俄羅斯總統普亭和土耳其外交部長費丹昨天在莫斯科商討結束烏克蘭戰爭事宜，以及自從俄烏本月稍早在伊...

德國總理梅爾茨：援烏武器射程解禁 可攻擊俄國境內

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消交付烏克蘭武器的射程限制，以協助烏國抵禦俄羅斯攻擊。

川普猶豫是否本周制裁俄...美官員曝：主要是他討厭澤倫斯基

華爾街日報廿六日報導，幾名熟悉美國總統川普想法的人士透露，川普因不滿俄羅斯總統普亭持續攻擊烏克蘭且俄烏和談進展緩慢，正考...

北約軍費擬增至GDP5% 呂特點名中朝伊助俄攻烏

北約組織秘書長呂特廿六日在北約議會大會表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五...

西方解禁援烏武器射程 德總理曝：數月前決定

烏克蘭「基輔獨立報」報導，德國總理梅爾茨27日在芬蘭西南部土爾庫與芬蘭總理歐爾波舉行記者會，梅爾茨澄清，他26日提到德國...

遭烏控向俄軍供應重要產品 大陸外交部斥：政治操弄

烏通社近日報導，烏對外情報局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）表示，大陸向20家俄軍工廠供應特種化學品、火藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。