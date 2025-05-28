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川普猶豫是否本周制裁俄...美官員曝：主要是他討厭澤倫斯基

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普（左起）、副總統范斯、國防部長赫塞斯在廿六日國殤日前往阿靈頓國家公墓向陣亡將士致敬。路透
美國總統川普（左起）、副總統范斯、國防部長赫塞斯在廿六日國殤日前往阿靈頓國家公墓向陣亡將士致敬。路透

華爾街日報廿六日報導，幾名熟悉美國總統川普想法的人士透露，川普因不滿俄羅斯總統普亭持續攻擊烏克蘭且俄烏和談進展緩慢，正考慮本周對莫斯科祭出制裁。

其中一名人士透露，新制裁可能不包含銀行制裁，美方也研議其他選項施壓普亭在談判桌上讓步，包括烏方支持但俄國拒絕的卅天停火。川普也可能決定不實施新制裁。幾名知情人士也說，川普正對和談感到厭倦，若推動和談的最後作為無效，他考慮完全放棄參與。

華爾街日報說，這對競選時號稱廿四小時內可結束戰爭的川普是重大轉變；若美國退出俄烏和平進程，尚不清楚後續發展如何，以及川普是否仍會繼續軍援烏克蘭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日說，暗示美國可能對俄實施新制裁的報導，屬於擾亂俄烏和談的行動一環；俄美顯然不能事事有共識，總會有某些分歧，但具備政治意願來實行已達成的共識，相關工作也持續，「我們高度看重這個共同意願」。

川普廿五日已說，「絕對」將考慮對俄新增制裁，指稱普亭殺害很多人。白宮發言人李維特聲明，川普已明言希望見到協商達成和平協議，也將所有選項留在桌上。

華爾街日報說，美俄關係近幾個月起起伏伏，近日發展顯示兩國關係又再惡化。川普上任時認為，由於他和普亭有堅實個人交情，可藉此改善美俄關係。但川普至今未能促使普亭做出重大讓步，普亭近期還加劇戰事，包括對烏發動開戰三年多來最大規模無人機和飛彈空襲

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆等盟友都告訴川普，普亭不想達成協議，只有懲罰才能迫使普亭認真協商。但幾名美國官員說，川普的思考受到三項關鍵看法影響。首先，川普討厭澤倫斯基，認為他儘管同意停火，卻又敦促對俄制裁，會進一步鼓動衝突。

再者，川普認為對俄實施額外制裁不會限制其戰爭能力，卻會阻礙美俄之間重振經濟關係。最後，川普自認了解普亭，相信普亭會給他面子，讓俄烏停戰。但普亭不願鬆動立場，已讓川普開始不滿普亭，尤其兩人十九日通話時普亭還拒絕停火。

華爾街日報說，川普正走在其他前總統熟悉的道路上；他們以為可與普亭合作，最後只見努力泡湯。二○○一年，時任總統布希曾說，他直視普亭眼睛窺見其靈魂，認為普亭「非常直率且值得信賴」；但普亭後來入侵喬治亞。二○○九年，歐巴馬政府尋求和普亭「重設」關係，後來普亭拿下克里米亞。

空襲 烏克蘭 澤倫斯基 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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