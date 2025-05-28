川普猶豫是否本周制裁俄...美官員曝：主要是他討厭澤倫斯基

華爾街日報廿六日報導，幾名熟悉美國總統川普想法的人士透露，川普因不滿俄羅斯總統普亭持續攻擊烏克蘭且俄烏和談進展緩慢，正考慮本周對莫斯科祭出制裁。

其中一名人士透露，新制裁可能不包含銀行制裁，美方也研議其他選項施壓普亭在談判桌上讓步，包括烏方支持但俄國拒絕的卅天停火。川普也可能決定不實施新制裁。幾名知情人士也說，川普正對和談感到厭倦，若推動和談的最後作為無效，他考慮完全放棄參與。

華爾街日報說，這對競選時號稱廿四小時內可結束戰爭的川普是重大轉變；若美國退出俄烏和平進程，尚不清楚後續發展如何，以及川普是否仍會繼續軍援烏克蘭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日說，暗示美國可能對俄實施新制裁的報導，屬於擾亂俄烏和談的行動一環；俄美顯然不能事事有共識，總會有某些分歧，但具備政治意願來實行已達成的共識，相關工作也持續，「我們高度看重這個共同意願」。

川普廿五日已說，「絕對」將考慮對俄新增制裁，指稱普亭殺害很多人。白宮發言人李維特聲明，川普已明言希望見到協商達成和平協議，也將所有選項留在桌上。

華爾街日報說，美俄關係近幾個月起起伏伏，近日發展顯示兩國關係又再惡化。川普上任時認為，由於他和普亭有堅實個人交情，可藉此改善美俄關係。但川普至今未能促使普亭做出重大讓步，普亭近期還加劇戰事，包括對烏發動開戰三年多來最大規模無人機和飛彈空襲。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆等盟友都告訴川普，普亭不想達成協議，只有懲罰才能迫使普亭認真協商。但幾名美國官員說，川普的思考受到三項關鍵看法影響。首先，川普討厭澤倫斯基，認為他儘管同意停火，卻又敦促對俄制裁，會進一步鼓動衝突。

再者，川普認為對俄實施額外制裁不會限制其戰爭能力，卻會阻礙美俄之間重振經濟關係。最後，川普自認了解普亭，相信普亭會給他面子，讓俄烏停戰。但普亭不願鬆動立場，已讓川普開始不滿普亭，尤其兩人十九日通話時普亭還拒絕停火。

華爾街日報說，川普正走在其他前總統熟悉的道路上；他們以為可與普亭合作，最後只見努力泡湯。二○○一年，時任總統布希曾說，他直視普亭眼睛窺見其靈魂，認為普亭「非常直率且值得信賴」；但普亭後來入侵喬治亞。二○○九年，歐巴馬政府尋求和普亭「重設」關係，後來普亭拿下克里米亞。