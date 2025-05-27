土耳其外長訪莫斯科 傳與普亭商討俄烏和談

土耳其外交部消息人士表示，俄羅斯總統普亭和土耳其外交部長費丹昨天在莫斯科商討結束烏克蘭戰爭事宜，以及自從俄烏本月稍早在伊斯坦堡直接談判以來的情勢發展。

路透社報導，費丹（Hakan Fidan）正對莫斯科進行為期兩天訪問。消息人士表示，他昨天會見普亭（Vladimir Putin）和俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）。費丹今天將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

俄、烏尚未就進一步談判時程或地點達成共識，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其已一再表示願意提供場地。

俄、烏談判代表本月稍早在伊斯坦堡展開自從2022年3月以來首場談判，雖然沒有就停火達成共識，但是雙方同意交換1000名戰俘，並以書面方式提出可能停火的條件。

這位土耳其消息人士表示，普亭接見費丹時商討「最近為結束烏克蘭和俄羅斯戰爭而採行的倡議、伊斯坦堡談判之後的事態發展」。

費丹本週稍晚也可望訪問基輔會見烏方官員，了解伊斯坦堡會談的後續進展。

俄方消息人士曾經表示，他們認為土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼是可能的後續談判合適場所。

與此同時，俄羅斯今天指控烏克蘭為破壞和平談判而升高空中火力，強調俄方大規模攻勢是針對烏克蘭無人機攻擊的「回應」。

莫斯科昨天發動自從2022年對烏克蘭展開全面攻勢以來最大規模空中攻擊行動。

俄羅斯國防部指出，「基輔在一些歐洲國家支持下，採取一系列挑釁作為阻撓俄羅斯提倡的談判」，並表示打擊烏克蘭「是針對俄羅斯各州遭受大規模烏克蘭無人機攻擊所作回應」。

莫斯科表示，自從20日以來有1465架烏克蘭無人機來襲，俄軍因而展開攻勢。