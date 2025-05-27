西方解禁援烏武器射程 德總理曝：數月前決定

烏克蘭「基輔獨立報」報導，德國總理梅爾茨27日在芬蘭西南部土爾庫與芬蘭總理歐爾波舉行記者會，梅爾茨澄清，他26日提到德國等西方國家解除提供給烏克蘭武器的射程限制，這是指涉數個月前採行的作法。

梅爾茨說，「限制部署武器射程的問題，在幾個月和幾年前曾發揮作用。就我所知，如我昨天（26日）所說，實施射程限制的幾個國家此後早已放棄這些要求」。

梅爾茨並說，「昨天在柏林，我描述幾個月來發生的事：也就是，烏國即使在自家境外都有權使用其接收的武器，對抗在俄國領土的軍事目標」。

梅爾茨26日在電視訪問說，德國等其他主要西方挺烏國家已取消援烏武器的射程限制，「無論英國、法國、我們還是美國，運送給烏國的武器已不再受射程限制」。

去年11月，美國時任總統拜登已決定授權烏國用美製遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄國境內目標，同月英國媒體稱，烏國獲得倫敦批准後，已首次向俄國發射英國「暴風之影」飛彈。對烏提供Scalp飛彈的法國當時也重申，攻擊俄國境內軍事目標是一種選擇。