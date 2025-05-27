快訊

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

Andy認有和異性互動！下秒反擊「家寧和男閨蜜出國過夜」：奶奶過世還要幫她籌旅費

聽新聞
0:00 / 0:00

西方解禁援烏武器射程 德總理曝：數月前決定

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
德國總理梅爾茨27日在芬蘭土爾庫（Turku）的記者會上發言。路透
德國總理梅爾茨27日在芬蘭土爾庫（Turku）的記者會上發言。路透

烏克蘭「基輔獨立報」報導，德國總理梅爾茨27日在芬蘭西南部土爾庫與芬蘭總理歐爾波舉行記者會，梅爾茨澄清，他26日提到德國等西方國家解除提供給烏克蘭武器的射程限制，這是指涉數個月前採行的作法。

梅爾茨說，「限制部署武器射程的問題，在幾個月和幾年前曾發揮作用。就我所知，如我昨天（26日）所說，實施射程限制的幾個國家此後早已放棄這些要求」。

梅爾茨並說，「昨天在柏林，我描述幾個月來發生的事：也就是，烏國即使在自家境外都有權使用其接收的武器，對抗在俄國領土的軍事目標」。

梅爾茨26日在電視訪問說，德國等其他主要西方挺烏國家已取消援烏武器的射程限制，「無論英國、法國、我們還是美國，運送給烏國的武器已不再受射程限制」。

去年11月，美國時任總統拜登已決定授權烏國用美製遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄國境內目標，同月英國媒體稱，烏國獲得倫敦批准後，已首次向俄國發射英國「暴風之影」飛彈。對烏提供Scalp飛彈的法國當時也重申，攻擊俄國境內軍事目標是一種選擇。

飛彈 總理 烏克蘭 梅爾茨 德國 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普罕見痛批普亭「瘋了」 嗆加強制裁…克宮：川普壓力太大

估俄2029年前有能力攻擊北約 德優先迅速擴大戰備

德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

無條件支持以色列？ 德國官方機構首開砲 掀輿論熱議

相關新聞

西方解禁援烏武器射程 德總理曝：數月前決定

烏克蘭「基輔獨立報」報導，德國總理梅爾茨27日在芬蘭西南部土爾庫與芬蘭總理歐爾波舉行記者會，梅爾茨澄清，他26日提到德國...

遭烏控向俄軍供應重要產品 大陸外交部斥：政治操弄

烏通社近日報導，烏對外情報局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）表示，大陸向20家俄軍工廠供應特種化學品、火藥...

川普罕見痛批普亭「瘋了」 嗆加強制裁…克宮：川普壓力太大

俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，美國總統川普同日受訪時罕見直言「很不高興」俄國總統普亭的所作所為，還在社群媒體發文批...

俄羅斯3理由嫌梵蒂岡不適合談判！普亭理想地點曝光

路透26日引述三名俄羅斯高層消息人士報導指出，莫斯科認為梵蒂岡並非舉行俄烏談判的適當場域，因為梵蒂岡是天主教的的大本營，...

烏克蘭：中國向20家俄羅斯軍工廠提供物資

烏克蘭外交情報局長伊瓦申科（Oleh Ivashchenko）週一（5月26日）接受烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）採訪時表示：「有資訊顯示，中國向俄羅斯的國防製造產業提供工具機、特殊化學產品、火藥和零件。」烏方稱，目前已經掌握到20家俄羅斯工廠。

德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消對交付烏克蘭武器的射程限制，以協助其能夠抵禦俄羅斯的攻擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。