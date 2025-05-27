烏克蘭：中國向20家俄羅斯軍工廠提供物資

烏克蘭外交情報局長伊瓦申科（Oleh Ivashchenko）週一（5月26日）接受烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）採訪時表示：「有資訊顯示，中國向俄羅斯的國防製造產業提供工具機、特殊化學產品、火藥和零件。」烏方稱，目前已經掌握到20家俄羅斯工廠。

伊瓦申科宣稱，烏克蘭情報部門發現在2024年至2025年間，至少5起俄羅斯及中國在航空領域方面合作的案例，包括設備、備用零件及文件的供應。另外還有6起「大量運送」特殊化學品的案例，但烏克蘭政府未提供進一步細節。

伊瓦申科補充說：「截至2025年初，俄羅斯無人機80％的關鍵電子元件都來自中國。」

對此，中國外交部尚未回應；DW亦無法獨立核實烏克蘭說法。

儘管中國自俄羅斯在2022年入侵烏克蘭以來，一直試圖建立中立形象，否認參與戰爭，但西方國家及烏克蘭多次指控中國向俄羅斯提供軍事援助。

德國前外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年12月訪華與中國外長王毅會晤後，在記者會上直言，「來自中國工廠的無人機和北韓軍隊在歐洲破壞和平，損害了歐洲的核心利益。」

今年4月，烏克蘭總統澤倫斯基也曾質疑中國向俄羅斯提供武器和火藥。這是他首度公開指控北京對莫斯科提供直接軍事援助。此外，烏克蘭軍方上個月也在基輔舉辦記者會，讓2名曾為俄羅斯作戰的中國戰俘公開發言，除了表態希望中國政府將兩人交換回國外，也警告其他中國公民不要前往參戰。

澤倫斯基表示，俄羅斯將中國「拖入」了入侵烏克蘭的戰爭，數百名中國人正在前線作戰。俄羅斯方面否認了這一說法。

北京否認上述指控，稱澤倫斯基的說法毫無根據，強調中國「從未向衝突當事方提供致命性武器」，並指出對所有「可軍民兩用物項」均實施嚴格審查。

德總理：援烏武器不再受射程限制

在伊斯坦堡會談之後，烏克蘭及俄羅斯上週舉行換俘，但近幾天仍互相發動空襲。

俄軍自上週六（24日）開始對基輔等地發動新一波大規模空襲；莫斯科也宣稱在週日凌晨遭到烏克蘭無人機的襲擊。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）週一在西德意志廣播電台（WDR）舉辦的一場論壇上表示，德國向烏克蘭提供的武器，不再受到射程的限制，這意味著讓烏克蘭有能力襲擊俄羅斯境內的軍事目標。但他未表明是否會向基輔提供備受爭議的「金牛座」（Taurus）巡航飛彈。

梅爾茨重申，歐洲將「竭盡全力繼續支持烏克蘭，包括軍事援助。」

梅爾茨週一也表示，過去幾天發生的事表明，俄羅斯總統普丁把談判的建議視為軟弱的表現，而現在美國總統川普也失去了對普丁的幻想。

週日，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）稱普丁「徹底瘋了」，批評他「無謂地殺害了許多人」，並警告他若想併吞整個烏克蘭，將導致俄羅斯的衰敗。

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