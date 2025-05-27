快訊

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

美歐關稅戰按暫停鍵 只是延後引爆？好消息的背後藏「3死結」

聽新聞
0:00 / 0:00

德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
歐洲飛彈集團（MBDA）在德國慕尼黑附近施羅本豪森的總部所展示的金牛座巡弋飛彈，攝於2024年3月5日。路透
歐洲飛彈集團（MBDA）在德國慕尼黑附近施羅本豪森的總部所展示的金牛座巡弋飛彈，攝於2024年3月5日。路透

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消對交付烏克蘭武器的射程限制，以協助其能夠抵禦俄羅斯的攻擊。

《衛報》26日報導，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來最大規模的無人機襲擊後，梅爾茨在西德廣播公司（WDR）舉辦的「歐洲論壇」（Europaforum）會議上表示，德國、英國、法國和美國已解除對援烏武器的射程限制，使烏克蘭得以更有效打擊俄羅斯境內的軍事目標。

梅爾茨指出：「交付給烏克蘭的武器不再有任何射程限制，無論是英國、法國、我們還是美國。」他進一步表示「這意味著烏克蘭現在可以自我防衛，例如攻擊俄羅斯經內的軍事陣地。除了極少數例外，烏克蘭直到最近才這樣做。如今，可以這樣做了。」

梅爾茨並為德國及其盟邦政策的轉變辯護，表示唯有解除射程限制，烏克蘭才具備足夠能力進行有效的自我防衛。

梅爾茨指出：「我們在行話中稱之為『長程火力』，也就是說，為烏克蘭配備能夠打擊邊境之外軍事目標的武器。」他並表示，這正是「侵略者俄羅斯和烏克蘭軍事領導階層之間的決定性差異，後者以軍事目標為攻擊對象，而俄羅斯則鎖定平民。」

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫回應梅爾茨的發言稱，稱此一決定「很危險」。培斯科夫表示，「重申一下，如果有這樣的決定，是非常危險的」。他說：「如果確實做出了這樣的決定，那麼這絕對違背了我們達成政治解決的意願，以及目前在解決框架內所做的努力。」

《衛報》同時指出，梅爾茨不願回應德國是否正準備向烏克蘭提供德製「金牛座」（Taurus）長程飛彈。他在野時曾主張軍援該型飛彈，但遭前總理蕭茲拒絕。然而，柏林方面有傳言稱，梅爾茨可能即將發表公開聲明，承諾提供長程武器，金牛座飛彈有可能在其中；烏克蘭總統澤倫斯基將於28日訪德。

飛彈 烏克蘭 梅爾茨 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

無條件支持以色列？ 德國官方機構首開砲 掀輿論熱議

俄軍攻擊強度創新高 烏克蘭批美縱容

估俄2029能攻擊北約 德國下令迅速擴大作戰能力

川普開轟俄烏！批普亭「瘋了」嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

相關新聞

傳華府1周內對俄祭出新制裁！美官員曝川普因3關鍵尚未動手

華爾街日報26日引述多名知情人士報導，美國總統川普不滿俄烏談判進展緩慢，加上俄羅斯總統普亭持續攻擊烏克蘭，川普考慮本周對...

德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消對交付烏克蘭武器的射程限制，以協助其能夠抵禦俄羅斯的攻擊。

俄連夜空襲烏克蘭 川普痛批普亭瘋了「絕對加強制裁」

俄羅斯廿五日對烏克蘭發動大規模空襲，美國總統川普同日受訪時罕見直言「很不高興」俄國總統普亭的所作所為，還在社群媒體發文批...

恐再發動戰爭…烏情報局長示警戰事結束1情況 俄國目標「不只烏克蘭」

烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）接受烏通社專訪指出，俄羅斯目前約有8成軍事裝...

開戰以來最大規模…俄國猛攻烏克蘭 出動355架無人機夜襲

俄羅斯昨天的空襲造成13人死亡後，烏克蘭當局今天表示，俄國連夜朝烏克蘭出動355架無人機，為2022年發動全面入侵以來最...

俄軍攻擊強度創新高 烏克蘭批美縱容

俄、烏近日雖進行停戰談判，但俄軍卻又對烏克蘭發動創新高的攻擊，讓烏克蘭總統澤倫斯基很不滿！他除了批評俄羅斯總統普丁不願停戰外，也抱怨是美國總統川普的縱容讓普丁可為所欲為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。