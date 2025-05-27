德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

德國總理梅爾茨表示，德國及其他主要西方盟邦將首度取消對交付烏克蘭武器的射程限制，以協助其能夠抵禦俄羅斯的攻擊。

《衛報》26日報導，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來最大規模的無人機襲擊後，梅爾茨在西德廣播公司（WDR）舉辦的「歐洲論壇」（Europaforum）會議上表示，德國、英國、法國和美國已解除對援烏武器的射程限制，使烏克蘭得以更有效打擊俄羅斯境內的軍事目標。

梅爾茨指出：「交付給烏克蘭的武器不再有任何射程限制，無論是英國、法國、我們還是美國。」他進一步表示「這意味著烏克蘭現在可以自我防衛，例如攻擊俄羅斯經內的軍事陣地。除了極少數例外，烏克蘭直到最近才這樣做。如今，可以這樣做了。」

梅爾茨並為德國及其盟邦政策的轉變辯護，表示唯有解除射程限制，烏克蘭才具備足夠能力進行有效的自我防衛。

梅爾茨指出：「我們在行話中稱之為『長程火力』，也就是說，為烏克蘭配備能夠打擊邊境之外軍事目標的武器。」他並表示，這正是「侵略者俄羅斯和烏克蘭軍事領導階層之間的決定性差異，後者以軍事目標為攻擊對象，而俄羅斯則鎖定平民。」

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫回應梅爾茨的發言稱，稱此一決定「很危險」。培斯科夫表示，「重申一下，如果有這樣的決定，是非常危險的」。他說：「如果確實做出了這樣的決定，那麼這絕對違背了我們達成政治解決的意願，以及目前在解決框架內所做的努力。」

《衛報》同時指出，梅爾茨不願回應德國是否正準備向烏克蘭提供德製「金牛座」（Taurus）長程飛彈。他在野時曾主張軍援該型飛彈，但遭前總理蕭茲拒絕。然而，柏林方面有傳言稱，梅爾茨可能即將發表公開聲明，承諾提供長程武器，金牛座飛彈有可能在其中；烏克蘭總統澤倫斯基將於28日訪德。