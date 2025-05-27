俄連夜空襲烏克蘭 川普痛批普亭瘋了「絕對加強制裁」

俄羅斯廿五日對烏克蘭發動大規模空襲，美國總統川普同日受訪時罕見直言「很不高興」俄國總統普亭的所作所為，還在社群媒體發文批評普亭「瘋了」，也指稱烏克蘭總統澤倫斯基「開口就惹麻煩」。

川普在紐澤西州準備搭空軍一號返回華府時說，普亭「殺了很多人，我不知道普亭究竟怎麼回事」。川普自稱和普亭認識很久、一直相處不錯，「但他向（烏克蘭）幾個城市發射火箭並殺人，我一點也不喜歡」。被問到是否將加強對俄制裁，川普回應「絕對會，他（普亭）正殺害很多人」。

川普廿五日另在自創社媒真實社群寫道，普亭「現在好像出了什麼問題。他完全瘋了！毫無必要的殺害許多人，我說的還不只是士兵。飛彈和無人機正毫無理由的襲向烏克蘭城市」。

川普還寫道，一直都認為俄國不是只想要部分的烏克蘭領土，而是全部，「現在或許證明這句話是對的，但普亭若真的這麼做，將導致俄國衰敗」。

川普也批評澤倫斯基的發言對烏克蘭毫無幫助，「他一開口就惹麻煩，我不喜歡這樣，他最好立刻停止」。川普重申若三年多前他當總統，俄、烏當時根本不會開戰，「這是澤倫斯基、普亭和拜登的戰爭，不是川普的戰爭」，他只是「努力撲滅因極度無能與仇恨引發的巨大、醜陋的火」。

對川普稱普亭「完全瘋了」，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿六日說，川普此話可能是因為「情緒超載」，但俄方感謝川普協助啟動烏克蘭和平談判。當天在越南訪問的法國總統馬克宏則說，希望川普對俄國的怒火會化為行動。

川普十九日與普亭通話時，普亭稱俄烏將致力完成和平協定的備忘錄。佩斯科夫廿六日說，俄國對該備忘錄的草案尚未提交，相關作業還在進行，「這是認真的草案」，需仔細檢查和準備。

俄國外長拉夫羅夫廿三日曾說，莫斯科準備好在雙方完成換囚後提交一份文件草案，概述長期和平協定的條件；俄烏已在廿五日完成千人換囚。

另外，烏克蘭廿六日聲稱，俄國連夜對烏派出三五五架無人機，是二○二二年二月開戰至今最大無人機攻勢，俄國另發射九枚巡弋飛彈。基輔當局表示，基輔市防空警報曾持續六小時。

烏克蘭空軍廿五日才稱，俄國夜間對基輔等地發射二九八架無人機及六十九枚飛彈；就發射武器數量，這是開戰後最大空襲。澤倫斯基當天在Telegram批美國「沉默」，稱「俄國每次恐怖攻擊都構成對其實施新一輪制裁的正當理由。俄國正拖延這場戰爭，每天繼續殺人」，戰爭無論周末或平日都在持續。