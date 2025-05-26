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俄軍攻擊強度創新高 烏克蘭批美縱容

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄烏近日雖進行停火交涉，但雙方近日都攻擊彼此，西方則對普丁遲遲不願停火感到不滿。（中央社示意圖）
俄烏近日雖進行停火交涉，但雙方近日都攻擊彼此，西方則對普丁遲遲不願停火感到不滿。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

俄、烏近日雖進行停戰談判，但俄軍卻又對烏克蘭發動創新高的攻擊，讓烏克蘭總統澤倫斯基很不滿！他除了批評俄羅斯總統普丁不願停戰外，也抱怨是美國總統川普的縱容讓普丁可為所欲為。其實

川普也不滿普丁的攻擊，並揚言將擴大制裁。俄烏戰爭迄今已3年多，停火依舊是沒有下文。

12無辜平民受波及

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯對烏克蘭於25日晚間發動大規模空襲，飛彈與無人機總計共367架次，攻擊數量創下戰爭爆發以來歷史新高，至少12人死亡，其中有3個幼童；烏克蘭空軍回報指出，俄軍共發射69枚飛彈與298個無人航空載具。澤倫斯基批評，美方對俄羅斯的「沉默」縱容普丁可以繼續攻擊烏克蘭。

川普對此稍晚則回應說，他對普丁現在所為很不滿，普丁正在讓許多人死亡，未來不排除對俄羅斯施加制裁。川普烏克蘭特使克羅格也說，俄軍對婦孺的殺戮所為，有違1977年的日內瓦和平準則，有關戰爭國際法對無辜平民的保護措施。俄羅斯近來對烏克蘭擴大無人機攻擊，上周也出動273架次無人機發動攻擊。

俄羅斯真想停火？

基輔獨立報》提到，俄羅斯此舉可能是為了報復烏克蘭22日對俄羅斯的大規模攻擊，當時有至少150架無人機對俄羅斯發動攻擊，範圍甚至遠到首都莫斯科、奧廖爾州的半導體工廠，俄軍宣稱20到22日共攔截485架無人機。

川普與普丁稍早才進行過通話，並表示普丁向他承諾俄、烏雙方將即刻啟動停火談判，但如今看來戰事反而加劇。烏克蘭曾與德國、英國、法國與波蘭等國在美國背書下，曾提出雙方無條件停火30天，若俄羅斯不願遵守就要擴大經濟制裁。各界觀察西方之後是否會落實相關制裁。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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