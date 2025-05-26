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川普翻臉普亭嗆「怎麼回事」！不滿俄狂轟烏克蘭 擬加大制裁

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川普翻臉普亭嗆「怎麼回事」！不滿俄狂轟烏克蘭 擬加大制裁

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日於新澤西準備搭乘空軍一號前與媒體談話。美聯社
美國總統川普25日於新澤西準備搭乘空軍一號前與媒體談話。美聯社

紐約時報報導，俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來最規模空襲，造成13人死亡、數十人受傷。美國總統川普25日表達對俄羅斯總統普亭的不滿，稱「普亭到底怎麼回事」，並透露考慮加大對莫斯科的制裁。

川普搭乘空軍一號從新澤西返回華府途中表示：「我不滿意普亭正在做的事情，他正在殺害很多人，我不知道普亭到底怎麼回事」。

目前正值俄烏談判推進停火之際，川普補充，「我們在談話的同時，普亭卻對基輔和其他城市發射火箭。」

烏克蘭空軍25日指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔，釀13人死亡、數十人受傷；就發射武器而言，這是開戰來對烏克蘭發動的最大規模空襲。

問及是否加大對俄羅斯制裁，川普回應：「絕對會，他正在殺害很多人。」

俄烏戰中大致站在俄羅斯一方的川普表示對事態升級「非常意外」。他說：「我認識普亭很久了，一直和他相處得還不錯，但他現在對城市發射火箭，殺害民眾，我完全不喜歡這樣。」

烏國總統澤倫斯基25日則對美國的「沉默」表達譴責。他在Telegram上發文寫下：「俄羅斯每一次的恐怖攻擊都構成對其實施新一輪制裁的正當理由。俄羅斯正在拖延這場戰爭，每天繼續殺人。」

澤倫斯基接著說：「全世界或許可以去度假，但戰爭仍在持續，無論是周末還是平日都一樣。這一切不能被忽視。美國的沉默，以及世界其他國家的沉默，只會助長普亭的氣焰。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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