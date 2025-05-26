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俄對烏最大空襲 基輔14死數十傷
烏克蘭空軍廿五日表示，俄羅斯徹夜對烏國各城市發射二九八架無人機及六十九枚飛彈，含首都基輔共有十四人死亡、數十人受傷；就發射武器數量而言，這是俄烏開戰以來俄軍對烏克蘭發動的最大規模空襲。
烏克蘭空軍表示，烏軍擊落俄方四十五枚飛彈和二六六架攻擊無人機，但仍有民眾受傷，逾八十棟建物受損。
路透報導，就發射的武器數量而言，這是俄羅斯對烏克蘭發動的最大規模空襲，雖然其它空襲造成的死亡人數更多。
這是俄國連續第二天大舉空襲烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國就此事表態。美國總統川普今年初上台以來，美國對俄羅斯及俄國總統普亭立場更趨溫和。川普呼籲俄國停戰遭俄方拒絕，但川普並未加強制裁俄國。
澤倫斯基發文寫道：「美國的沉默，世界其他國家默不作聲，只會鼓勵普亭。俄羅斯每次發動此類恐怖襲擊，都是足以構成對俄國祭出新制裁的理由」。
俄羅斯國防部表示，這波空襲目標是烏克蘭軍備生產設施、軍用機場和電戰中心，並稱在俄國西部和莫斯科擊落一一○架烏克蘭無人機。
俄軍並於烏克蘭前線緩慢推進，拿下烏國東部頓內次克州二座聚落及北部蘇米州一座聚落。
俄國連日加強空襲烏克蘭，顯示過去幾個月促使俄烏停火的外交斡旋並未達成任何突破。俄國無意達成暫時性停火。
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