烏克蘭警戒俄軍夏季攻勢

隨著美國總統川普威脅將撤出對烏克蘭的援助、並退出俄烏和談，烏克蘭官員及軍方已高度警戒，預期俄軍即將發動的夏季攻勢將改變這場戰爭的發展路徑。愈來愈多烏軍戰士及軍官的士氣受損，表示烏克蘭必須準備打一場長期且軍力不對稱的戰爭。

儘管烏克蘭領導人繼續推動30天停火期，但許多人士都清楚這場戰爭短期不會降溫，俄軍不會減緩攻勢或做出實質讓步。最近雙方在土耳其舉行的會談上，俄國代表警告俄軍可能再度攻動攻擊，並掌握烏北的蘇梅及卡爾可夫地區。

俄軍25日凌晨也發動367架次的無人機和飛彈攻擊，為這場戰爭開打三年多以來的最大規模空襲行動。俄國總統普丁22日宣布，正沿著烏克蘭邊境「建立一塊安全緩衝區」，被認為是暗示俄軍將發動越境攻擊。華府對烏克蘭的支持搖擺不定。川普上周與普丁長時間通話後表示，俄烏雙方應自行敲定和談的條件。歐洲各國政府也行動緩慢，迄未落實計劃中的「自願部隊」。

俄軍在烏克蘭1,000多公里的戰線上不斷集結，顯示未來幾個月將發動新一波大規模進攻。俄軍並動用滑翔炸彈、飛彈及無人機等重型、高科技武器助戰。烏軍基於防守陣地的代價太高，正陸續棄守一些城鎮。

烏軍疲累與挫折感正在擴散，常備軍與新入伍戰士的士氣下降。人員仍是烏軍最緊迫的問題，政府推出一項計劃，承諾提供Z世代年輕人共100萬格里夫納（約2.4萬美元）的簽約獎金，鼓勵起身對抗俄軍。

烏軍少有的亮點仍是國內無人機生產力強，能夠重創俄軍，並阻絕俄軍的部分攻勢。但俄國的火箭產量已超過消耗量，烏克蘭的愛國者飛彈卻愈打愈少。俄軍光是5月頭20天便發射2,000架次無人機，烏軍只能靠愛國者飛彈及F-16戰機對抗，但兩者供應量皆不足。