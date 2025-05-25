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俄烏完成開戰迄今最大規模換俘 莫斯科：俄烏今再各釋303人

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯國防部表示，俄方與烏克蘭今天又從對方手中各自換到303名戰俘，完成為期3天的換俘行動。圖為5月24日，俄羅斯戰俘在交換戰俘後，抵達俄羅斯莫斯科州什喬爾科沃的契卡洛夫斯基空軍基地。歐新社
俄羅斯國防部表示，俄方與烏克蘭今天又從對方手中各自換到303名戰俘，完成為期3天的換俘行動。圖為5月24日，俄羅斯戰俘在交換戰俘後，抵達俄羅斯莫斯科州什喬爾科沃的契卡洛夫斯基空軍基地。歐新社

俄羅斯國防部表示，俄方與烏克蘭今天又從對方手中各自換到303名戰俘，完成為期3天的換俘行動。俄烏開戰以來，這是雙方迄今最大規模的戰俘交換。

路透社報導，俄羅斯國防部指出：「根據俄烏5月16日在伊斯坦堡（Istanbul）達成的協議，5月23日至5月25日期間，雙方已依照1000人換1000人的方式進行人員交換。」

俄烏雙方本月16日在土耳其伊斯坦堡進行開戰3年多來首次直接和平談判，俄國首席談判代表會後表示，俄方對談判結果感到滿意，準備與烏方繼續對話，雙方同意換俘千人。

俄烏在為期3天換俘行動中，依序互換390人、307人及303人，總共互換1000名戰俘。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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