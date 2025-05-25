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朝戰場前線推進…俄軍稱再占烏克蘭3聚落 攔截約百架烏方無人機

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯國防部昨天表示，俄軍於烏克蘭戰場前線緩慢推進，拿下烏國東部頓內茨克州2座聚落及北部蘇米州1座聚落。俄國還稱今晨遭烏克蘭無人機襲擊，俄方攔截或摧毀大約100架。

路透社報導，俄國軍隊在俄烏戰爭最初幾週沒能成功挺進烏克蘭首都基輔，之後轉而專注要奪下烏國東部頓巴斯地區（Donbas），這個地區由頓內茨克州（Donetsk）及盧甘斯克州（Luhansk）組成。

近幾個月來，俄羅斯也試圖挺進蘇米州（Sumy），尤其是在俄軍宣布已將烏克蘭部隊逐出俄國邊境的庫斯克州（Kursk）之後。

俄羅斯國防部的聲明指出，俄軍已占領頓內茨克州的斯圖波奇基村（Stupochky）、奧特拉德內村（Otradne），以及蘇米州的洛克尼亞村（Loknya）。烏軍參謀總部則未承認失守。

另一方面，俄羅斯當局聲稱，今天凌晨遭遇烏克蘭無人機襲擊。俄國國防部通報，防空部隊於4小時內攔截或摧毀95架烏方無人機，包括在首都莫斯科附近的2架，但大多是在俄國中部或南部上空予以攔截或摧毀。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）隨後於通訊應用程式Telegram寫道，在首都附近被摧毀或攔截的無人機數量增至11架。這類無人機來襲促使莫斯科3座機場暫時關閉。

莫斯科 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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