互控對方發動襲擊！烏克蘭被猛攻傷亡慘 俄羅斯稱遭到空襲

烏克蘭有關當局宣稱，俄軍發動的襲擊造成多名烏克蘭平民喪生。根據烏克蘭安全機構的消息，首都基輔至少有四人在襲擊中喪生。

在烏克蘭西北部日托米爾（Schytomyr）地區，救援部門表示，俄軍的襲擊造成了多名平民喪生，其中包括三名未成年人，年齡分別為8歲、12歲和17歲。在烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolajiw），也有一人遇難。烏克蘭空軍表示：「烏克蘭境內共有22個地點發出敵方空襲警報，還有15個地點被擊落的導彈和無人機殘骸損毀。」

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）在社交平台Telegram上寫道，僅在一所大學生宿舍內，一架無人機的墜落就造成了四人受傷。克利欽科寫道，基輔遭受了「攻擊」，但防空系統正在積極應戰，「請待在避難所中。」

近三百架無人機和69枚導彈

東部城市哈爾科夫，南部的尼古拉耶夫以及港口城市敖德薩也都傳出了遭到俄軍無人機襲擊的報道。烏克蘭通訊社UNIAN報導稱，敖德薩遭到了俄軍無人機多方向和多波次的輪番襲擊。烏克蘭方面稱，俄軍總共出動了298架無人機和發射了69枚導彈，其中266架無人機和45枚導彈被烏方成功攔截。

烏克蘭媒體援引防空部門的消息報導稱，昨夜今晨，俄軍從黑海艦艇、圖95以及圖160轟炸機上向烏克蘭境內發射了多枚「口徑」型導彈。

周六凌晨，烏克蘭首都基輔就已遭受了一輪俄軍的猛烈襲擊。烏克蘭方面稱，俄軍向基輔發射了250架次無人機襲擊，發射了14枚導彈，造成15人受傷。此外，港口城市敖德薩則有三人喪生。

俄羅斯首都莫斯科方面也宣稱在周日凌晨遭到了空襲。俄羅斯方面稱，今天凌晨，他們擊毀了110架烏克蘭無人機。其中有13架無人機是在莫斯科大區內被攔截的。

距俄羅斯民航機構的消息，至少有四座民用機場的運營受到影響，其中包括莫斯科的舍列梅捷沃（Scheremetjewo）機場。

盡管俄烏仍在相互發動襲擊，但雙方仍將在今天按照事先約定進行第三輪、也是最後一輪戰俘交換。周五進行的第一輪交換中，共有390名烏克蘭戰俘獲釋，周六的第二輪交換中，307名烏克蘭戰俘獲釋。

（德廣聯，德新社）

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