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俄軍開戰來最大規模空襲！烏克蘭擊落45飛彈、266架無人機 釀13死數十傷

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，釀13人死亡、數十人受傷。圖為5月25日俄烏衝突期間，救援人員在日托米爾地區一棟被俄羅斯襲擊後被毀壞的私人住宅中進行作業。法新社
烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，釀13人死亡、數十人受傷。圖為5月25日俄烏衝突期間，救援人員在日托米爾地區一棟被俄羅斯襲擊後被毀壞的私人住宅中進行作業。法新社

烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔，釀13人死亡、數十人受傷；就發射武器而言，這是開戰來對烏克蘭發動的最大規模空襲

法新社報導，烏克蘭空軍表示，烏軍擊落了俄方45枚飛彈和266架攻擊無人機。

路透社報導，就發射的武器數量而言，這是俄羅斯全面侵略烏克蘭以來所發動的最大規模空襲，雖然其它空襲造成的死亡人數更多。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經呼籲美國就此事表態。自從美國總統川普（Donald Trump）今年初上台以來，美國對俄羅斯及俄國總統普亭（Vladimir Putin）的公開立場更趨溫和。

澤倫斯基於通訊軟體Telegram發文寫道：「美國的沉默，世界其它國家默不作聲，只會鼓勵普亭。俄羅斯每次發動此類恐怖襲擊，都足以構成對俄國祭出新制裁的理由。」

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