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俄軍開戰來最大規模空襲！烏克蘭擊落45飛彈、266架無人機 釀13死數十傷
烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔，釀13人死亡、數十人受傷；就發射武器而言，這是開戰來對烏克蘭發動的最大規模空襲。
法新社報導，烏克蘭空軍表示，烏軍擊落了俄方45枚飛彈和266架攻擊無人機。
路透社報導，就發射的武器數量而言，這是俄羅斯全面侵略烏克蘭以來所發動的最大規模空襲，雖然其它空襲造成的死亡人數更多。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經呼籲美國就此事表態。自從美國總統川普（Donald Trump）今年初上台以來，美國對俄羅斯及俄國總統普亭（Vladimir Putin）的公開立場更趨溫和。
澤倫斯基於通訊軟體Telegram發文寫道：「美國的沉默，世界其它國家默不作聲，只會鼓勵普亭。俄羅斯每次發動此類恐怖襲擊，都足以構成對俄國祭出新制裁的理由。」
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