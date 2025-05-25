基輔再遭無人機攻擊釀7傷 當局警告還有飛彈威脅
烏克蘭首都基輔當局說，今天凌晨基輔遭到十幾架俄羅斯無人機攻擊，有7人受傷。當局並警告還有飛彈威脅。
基輔已連續第2晚遭空襲，法新社記者聽見爆炸聲，當局呼籲當地民眾尋求掩蔽。
烏克蘭空軍昨天表示，俄羅斯夜間發射14枚彈道飛彈和250架攻擊無人機，而烏軍擊落6枚飛彈和245架無人機。
基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）表示，今天凌晨基輔周邊空域出現「十幾架敵方無人機」。
他在通訊軟體Telegram上寫道：「新的無人機也在逼近。基輔及周邊地區上空的一些無人機已遭擊落，但仍有新的無人機繼續進入首都。」
他說：「今晚情勢不樂觀。敵方使用大量無人機和飛彈的威脅存在。」他還說，有殘骸落在一棟5層樓住宅上。
特卡欽科表示，位於市中心外的霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）一棟5層公寓大樓遭襲擊後，有4人請求醫療救助。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，這棟大樓外部受損，另有3人在市內其他地區受傷。
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