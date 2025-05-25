俄烏大換囚之際 基輔又遭空襲

俄羅斯與烏克蘭廿三日各自釋放三百九十名囚犯，聲稱雙方數天內將釋放更多人，可望成為俄、烏開戰三年多來最大規模換囚。兩國廿四日再各放三○七人，但烏克蘭首都基輔同日凌晨遭俄國無人機和飛彈襲擊，烏方稱至少十五人受傷，其他地方另傳十三名平民喪命。

俄烏廿三日各放二百七十名軍人與一百二十名平民。烏克蘭總統澤倫斯基公布的獲釋烏克蘭人照片顯示，他們全都剃頭、裹著烏克蘭國旗慶祝重獲自由。俄羅斯國防部則說，獲釋俄國人包含烏克蘭入侵庫斯克州時俘獲的平民，他們釋放後在烏克蘭鄰國白俄羅斯接受心理和醫療協助，再回俄國進一步照料。

這次換囚是本月稍早俄烏在土耳其伊斯坦堡談判時同意，廿三至廿五日預計互換千人。廿三日下午，換囚在烏北鄰近白俄邊界處展開，烏克蘭派車接送獲釋者到醫院接受初步檢查與治療，現場聚集近百名家屬與媒體；有家屬哭著衝去擁抱返國軍人，部分民眾則手持失聯軍人的照片與橫幅，有人高呼「謝謝」、「歡迎回家」。

曾遭囚禁廿二個月的尼希爾廿三日在烏克蘭與妻子歐蓮娜團聚，兩人深情對望，擁抱許久。尼希爾說，當下感覺難以言喻；被囚時常想家人，如今最期盼追回失去的時光，也坦言需進一步治療其神經系統創傷。

另據路透引述俄國國防部的影片，獲釋俄國平民在巴士上有的微笑、有的哭泣；一名婦女說「這是我們的禮物、幸福」。也有獲釋俄國軍人舉著俄國和蘇聯旗幟歡呼。

美國總統川普廿三日在真實社群寫道，俄烏剛完成一次大換囚，「關於這次（換囚）談判，我恭喜雙方。這能導致某件大事發生嗎？」俄國外長拉夫羅夫同日稱，雙方完成這次換囚後，「俄方將準備好把正在敲定的俄烏戰爭和平解決草案，送交烏方」，概述達成長期和平協議的條件。

烏克蘭首都基輔廿四日遭俄羅斯空襲。圖為當時一架無人機爆炸，火光點亮基輔夜空。路透

但換囚持續之際，烏克蘭空軍聲明，俄國漏夜發射十四枚彈道飛彈和二百五十架無人機，主要目標是基輔，烏方擊落六枚飛彈和二四五架無人機。基輔市官員說，該市幾處傳出火災和殘骸墜落。除了該市十五傷，地方官員也指廿三日至廿四日凌晨，烏南、烏東和烏北有十三名平民死於俄國攻勢。

澤倫斯基說，每當這種攻擊發生，世界就更確信戰爭延宕的原因在於莫斯科，「只有對俄國經濟的特定關鍵產業祭出額外制裁，才能迫使莫斯科停火」。

俄國軍方則稱，烏克蘭廿日起已對其發射無人機和飛彈共七八八架（枚）。