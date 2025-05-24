快訊

打什麼算盤？美超微財務長拋售近半持股 外界猜測「透露訊號」

不爽催找工作…台南家暴兒「狠刺4刀」殺父 法院晚間裁定羈押

「心裡毛毛的」特斯拉男經過三峽車禍事發地 當天就被7旬無照董座撞

俄烏最大換俘行動第2天 莫斯科：與基輔分別再釋放307人

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯與烏克蘭衝突3年多來最大換俘行動進入第2天，俄國國防部表示，兩國今天分別從對方手中換到307名戰俘。圖攝於23日，烏克蘭民眾手持失蹤士兵照片。圖／新華社
俄羅斯與烏克蘭衝突3年多來最大換俘行動進入第2天，俄國國防部表示，兩國今天分別從對方手中換到307名戰俘。圖攝於23日，烏克蘭民眾手持失蹤士兵照片。圖／新華社

俄羅斯烏克蘭衝突3年多來最大換俘行動進入第2天，俄國國防部表示，兩國今天分別從對方手中換到307名戰俘。

法新社報導，俄國國防部在聲明中說：「另外307名俄羅斯軍人已從基輔政權控制區返回。作為交換，已經移交307名烏克蘭俘虜。」

在昨天第一階段換俘中雙方分別接收390人，預計分別共將交換1000名戰俘。

聲明指出，這些俄國戰俘返國之前，會先在白俄羅斯接受心理和醫療協助。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他預期雙方明天將繼續換俘。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏俄展開千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生

俄烏展開大規模換囚 各自釋放首批390人

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

雙普通話後川普變立場！暗示美退出俄烏調解「挺雙邊談判、拒制裁」

相關新聞

俄烏最大換俘行動第2天 莫斯科：與基輔分別再釋放307人

俄羅斯與烏克蘭衝突3年多來最大換俘行動進入第2天，俄國國防部表示，兩國今天分別從對方手中換到307名戰俘

深夜狂傳爆炸聲 俄烏大規模換俘未完…俄空襲基輔釀15傷

俄羅斯與烏克蘭的大規模換俘行動尚未結束，俄國今天凌晨卻以大量無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少15人受傷

基輔市長稱俄無人機飛彈攻擊引發火災 至少8傷

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，俄羅斯今天凌晨以無人機和飛彈攻擊基輔，引發火災，市區多...

烏俄展開千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生

「我忘記了所有痛苦，這就像是我第二次生日」。烏克蘭與俄羅斯展開自戰爭爆發以來最大規模戰俘交換，獲釋烏克蘭士兵激動慶幸終於...

俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

俄羅斯總統普亭22日宣布，已責成軍方在毗鄰烏克蘭的邊境設立「安全緩衝區」。

擊落105架烏克蘭無人機 莫斯科多座機場停飛

俄羅斯國防部今天表示，在俄國各地擊落105架烏克蘭無人機，其中數十架當時正飛向首都莫斯科。根據俄國航空當局，烏克蘭這波無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。