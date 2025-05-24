俄烏最大換俘行動第2天 莫斯科：與基輔分別再釋放307人
俄羅斯與烏克蘭衝突3年多來最大換俘行動進入第2天，俄國國防部表示，兩國今天分別從對方手中換到307名戰俘。
法新社報導，俄國國防部在聲明中說：「另外307名俄羅斯軍人已從基輔政權控制區返回。作為交換，已經移交307名烏克蘭俘虜。」
在昨天第一階段換俘中雙方分別接收390人，預計分別共將交換1000名戰俘。
聲明指出，這些俄國戰俘返國之前，會先在白俄羅斯接受心理和醫療協助。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他預期雙方明天將繼續換俘。
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