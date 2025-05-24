深夜狂傳爆炸聲 俄烏大規模換俘未完…俄空襲基輔釀15傷
俄羅斯與烏克蘭的大規模換俘行動尚未結束，俄國今天凌晨卻以大量無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少15人受傷。
法新社報導，烏克蘭空軍發布聲明表示，俄羅斯昨天深夜發射了14枚彈道飛彈並出動250架攻擊型無人機，其中6枚飛彈和245架無人機被擊落，這波攻擊主要目標是基輔。
數名法新社記者昨天夜裡聽見多起爆炸聲。基輔市官員其後通報，首都數個地區發生火災或有殘骸掉落。
根據警方說法，除了基輔市有15人受傷，外圍的基輔州也有2人受傷。此外烏克蘭官員說，在東部的哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）也共有5名平民死於俄羅斯空襲。
俄烏兩國先前同意交換1000名戰俘，昨天進行首階段行動，各自釋放了390人，含270名軍人和120名平民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言