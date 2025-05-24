深夜狂傳爆炸聲 俄烏大規模換俘未完…俄空襲基輔釀15傷

俄羅斯與烏克蘭的大規模換俘行動尚未結束，俄國今天凌晨卻以大量無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少15人受傷。

法新社報導，烏克蘭空軍發布聲明表示，俄羅斯昨天深夜發射了14枚彈道飛彈並出動250架攻擊型無人機，其中6枚飛彈和245架無人機被擊落，這波攻擊主要目標是基輔。

數名法新社記者昨天夜裡聽見多起爆炸聲。基輔市官員其後通報，首都數個地區發生火災或有殘骸掉落。

根據警方說法，除了基輔市有15人受傷，外圍的基輔州也有2人受傷。此外烏克蘭官員說，在東部的哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）也共有5名平民死於俄羅斯空襲。

俄烏兩國先前同意交換1000名戰俘，昨天進行首階段行動，各自釋放了390人，含270名軍人和120名平民。