俄烏展開大規模換囚 各自釋放首批390人

中央社／ 烏克蘭切爾尼戈夫23日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭今天各自釋放390名囚犯，稱雙方未來數天將釋放更多人。預期這會是俄烏戰爭迄今最大規模的換囚行動。

路透社報導，俄烏交戰3年多以來，上週首次直接談判，雖未能達成停火協議，但同意各自交換1000名囚犯，這是雙方談判後為了邁向和平所採取的唯一具體行動。

俄烏表示，目前各自釋放270名軍人和120名平民，預定24日、25日釋放更多人。

俄羅斯國防部表示，獲釋的俄國人目前在毗鄰烏克蘭的白俄羅斯接受心理和醫療協助，之後再回到俄國接受進一步照料。這些人包含烏克蘭入侵俄國庫斯克州（Kursk）時俘獲的平民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布獲釋俘虜的照片，他們全都剃了頭，裹著烏克蘭國旗慶祝重獲自由。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭，目前占領烏克蘭約1/5領土，聲稱在條件被滿足之前不會停止進攻。烏克蘭代表團一名成員說，那些條件「不切實際」。

俄羅斯表示，已準備好在繼續戰鬥的同時展開談判，希望討論俄方所謂的戰爭「根本原因」，包括要求烏克蘭割讓更多領土、解除武裝，且不得與西方國家建立軍事聯盟。烏克蘭則認為這等於投降，將讓烏國未來面對俄國攻擊時毫無抵禦能力。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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