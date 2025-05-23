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俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭9日在莫斯科市中心紅場參加紀念二戰勝利80週年的勝利日閱兵式後離場。路透
俄羅斯總統普亭9日在莫斯科市中心紅場參加紀念二戰勝利80週年的勝利日閱兵式後離場。路透

俄羅斯總統普亭22日宣布，已責成軍方在毗鄰烏克蘭的邊境設立「安全緩衝區」。

俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導，普亭在一場專門討論庫斯克、別爾哥羅德和布良斯克等邊境各州局勢的政府會議中發表上述講話，會中亦討論針對當地居民的額外支援措施。

普亭表示：「我已經說過，我們決定沿著邊境建立必要的安全緩衝區，我國武裝部隊目前正在完成這個任務，正在積極壓制敵方火力點，正在進行工作」。

RT指出，普亭在2024年3月就曾首次提出，在由烏克蘭控制的邊境地區設立「某種安全隔離帶」（certain cordon sanitaire）的構想，並表示莫斯科最終可能會「被迫」採取此舉，以保護邊境各州的平民免受烏克蘭長程打擊的威脅。

普亭當時也曾表示，如果「我們認為時候合適」，俄軍將建立一個「對手相當難以用其武器，特別是主要來自外國的武器，突破的安全區」。

RT指出，普亭是在烏軍對庫斯克州利戈夫（Lgov）鎮發動無差別打擊之後發表這項聲明。此次襲擊造成至少12名平民受傷，其中包括2名兒童。

庫斯克代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）指出，襲擊目標為庫斯克－雷爾斯克（Kursk-Rylsk）公路進入該鎮附近地區。媒體報導顯示，此次攻擊至少動用3枚由美國援助的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統所發射的火箭彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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