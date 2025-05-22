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擊落105架烏克蘭無人機 莫斯科多座機場停飛

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
俄國各地擊落105架烏克蘭無人機，其中數十架當時正飛向首都莫斯科。(美聯社)
俄國各地擊落105架烏克蘭無人機，其中數十架當時正飛向首都莫斯科。(美聯社)

俄羅斯國防部今天表示，在俄國各地擊落105架烏克蘭無人機，其中數十架當時正飛向首都莫斯科。根據俄國航空當局，烏克蘭這波無人機攻擊導致莫斯科周邊的航空運輸中斷。

路透社報導，當俄羅斯、烏克蘭、美國和歐洲大國思考如何結束3年多來的俄烏衝突，雙方的無人機戰爭仍持續進行，前線部分關鍵地區的戰鬥也日益激烈。

俄羅斯國防部指出，從午夜到今天清晨，在俄國各地擊落105架無人機，其中35架是在莫斯科州（Moscow）擊落。俄方昨天也稱打下300多架烏克蘭無人機。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）談到，多架無人機在飛往莫斯科途中被擊落。莫斯科及其周邊地區約有2100萬人口。

根據俄羅斯國防部，俄國部隊正在前線關鍵地點推進；親俄戰爭部落客提到，俄軍已經突破烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）和康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）間的防線。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間視訊演說中談到，波克羅夫斯克附近發生最激烈的前線戰鬥，但未提及俄軍有任何進展。

法新社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）指出，莫斯科多座機場今天暫停航班作業。

俄羅斯聯邦航空運輸局在通訊軟體Telegram表示，莫斯科主要國際機場「謝瑞米提耶佛機場」（Sheremetyevo Airport）及伏努科夫（Vnukovo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）等其他機場的班機暫時停飛。

莫斯科 航班 烏克蘭 機場 戰爭 俄羅斯 俄烏戰爭

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