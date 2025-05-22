俄烏戰爭未歇 魯比歐：美國還保留對俄國的制裁手段

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）21日表示，俄烏和談有可能以失敗收場，但美國必須做出嘗試；魯比歐指出，俄國預計在接下來的幾天內提出和平備忘錄，美國會針對內容再做評估，魯比歐也表示，美國總統川普仍保留對俄國的制裁手段。

川普日前與俄羅斯總統普亭通話，指俄烏雙方將立即展開談判，俄方同意與烏克蘭互動，希望草擬和平協議的備忘錄，不過俄軍顯然沒有在烏克蘭戰場上暫停攻勢。

根據華府智庫哈德遜研究所所做的最新戰況報告，俄軍近日仍在多個前線強化軍事行動，並有可能發動夏季攻勢。

魯比歐21日出席出席聯邦眾議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。

魯比歐說，俄烏的情況是，俄國想要他們不能得到的東西、想要占領更多土地，烏克蘭也想要他們得不到的東西，就是打退俄軍，把他們趕到2014年的邊界之外；魯比歐說，由於雙方僵持不下，所以經常看到兩軍用長程武器攻擊彼此。

魯比歐重申，俄烏戰爭沒有軍事解決的方法，必須透過談判來解決，並表示，俄烏雙方都必須做出讓步。

魯比歐指出，美方也像俄國表達的非常清楚，除了現在對俄國的制裁不變，川普也保留對俄國的制裁手段；魯比歐說，他也親自提醒俄方，美國國會也希望對俄國增加制裁，假如和談的進度太慢，國會可能失去耐心。

魯比歐說，俄方預計在接下來的幾天提出和平備忘錄，預計包含俄方的停火條件，最後導向和平談判；魯比歐認為，美國將會從該和平備忘錄中得到很多資訊，假如所提的條件合理，代表和談有進度，假如條件不合理，那川普到時會有不同的選項。

至於有眾議員質疑說普亭到底是不是戰爭罪犯，魯比歐指出，俄烏戰爭的過程中確實看到有行為可以被定義為戰爭罪，但魯比歐說，若想要結束戰爭，就必須要與普亭對話。

魯比歐也說，美烏之間簽署的礦產協議不帶有任何軍事安全保證。