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普亭視察庫斯克州！俄軍收復當地以來首次 還造訪當地核電廠

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭昨天前往庫斯克州視察，這是俄軍上個月逐出烏克蘭部隊而收復當地以來，普亭首次造訪庫斯克州。 路透社資料照
俄羅斯總統普亭昨天前往庫斯克州視察，這是俄軍上個月逐出烏克蘭部隊而收復當地以來，普亭首次造訪庫斯克州。 路透社資料照

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天前往庫斯克州（Kursk）視察，這是俄軍上個月逐出烏克蘭部隊而收復當地以來，普亭首次造訪庫斯克州。

法新社和路透社報導，克里姆林宮的聲明寫道：「普亭總統前一天到庫斯克州進行視察，並會晤代理州長與其他官員。」

烏克蘭部隊去年8月攻入俄國庫斯克州並奪下部分地區，俄軍則在北韓部隊的協助下，於今年4月底將烏軍逐出當地。

克里姆林宮指出，普亭視察時會見了志工團體，並造訪當地的核電廠。

俄羅斯國營電視台的畫面顯示，普亭會晤志工和庫斯克州代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）等地方官員。

俄羅斯軍方4月底宣布，已經把烏克蘭部隊逐出庫斯克州，結束第二次世界大戰以來俄國領土遭受到的最大規模入侵。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，烏國部隊則在大量無人機和西方重型武器支援下，於2024年8月6日大膽越境攻入俄國庫斯克州。

攻勢最猛烈時，烏克蘭部隊一度在庫斯克州占領近1400平方公里土地。

烏克蘭 核電 普亭 北韓 俄羅斯 俄烏戰爭

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