義大利總理證實 教宗願主持烏克蘭和平會談

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）向她確認，梵蒂岡願意主持俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判。

法新社報導，梅洛尼辦公室表示，美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭昨天通電話後，梅洛尼詢問良十四世意願。

梅洛尼辦公室表示，川普在通話後與梅洛尼等歐洲領袖談話，並請她確認教宗是否準備好主持會談。

報導指出，梅洛尼今天與教宗談過之後指出，「教宗願意主持雙方即將在梵蒂岡舉行的會談」。

她感謝教宗「對和平的堅定承諾」。

報導指出，梅洛尼今天還與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等多位世界領袖談話，以保持「密切協調」推動和平談判。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，近期為了解決這場戰爭所做的努力未取得突破，蒲亭拒絕了基輔的停火提議。