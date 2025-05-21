普亭與川普通話曝莫斯科勝利日前遭恐攻未遂 矛頭指向烏克蘭
俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普亭告知美國總統川普，在5月9日勝利日慶祝活動前，俄羅斯首都莫斯科阻止多起預謀恐攻，並將矛頭指向烏克蘭。
俄羅斯官媒RT報導，烏沙科夫20日受訪時表示，普亭19日與川普通話時通報稱，在勝利日慶祝活動與莫斯科單方面宣布停火3天前，烏克蘭軍方於7日凌晨發射超過500架自殺無人機和英國提供的「暴風影」巡弋飛彈，大部分攻擊目標是莫斯科，但幾乎全數被攔截。
烏沙科夫表示，普亭還告訴川普，「與此同時，針對首都中心克里姆林宮和紅場一帶的恐攻威脅」，也在慶祝活動開始前不久「遭到挫敗」。
普亭還表示，「烏克蘭方面曾直接威脅參加（勝利日）慶祝活動的外國嘉賓，並試圖阻止他們抵達莫斯科」。
烏沙科夫指出，普亭告訴川普，「這些威脅的幕後主是，是那些頌揚納粹罪犯的人」。
根據先前報導，就在紀念二戰結束80周年的「勝利日閱兵典禮」前夕，烏克蘭總統則倫斯基曾表示，基輔「無法對俄羅斯境內發生的事負責」，似乎是針對包括中國大陸國家主席習近平等外國領導人的出席發言。儘管如此，仍有28個國領導人出席，普亭也讚揚了他們展現出「政治勇氣」。
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