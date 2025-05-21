川普退讓「烏克蘭未來毫無選擇」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普十九日與俄羅斯總統普亭通話後，川普暗示美國可能淡出俄烏調解，並將這項二戰後最重要的和談交給梵蒂岡。也許川普終於認清，俄國行動根本不需要美國批准，而美國退讓形同在國際局勢上退場，這將是俄方夢寐以求的結果，歐洲料將堅持北約團結，烏克蘭則毫無選擇。

川普結束與普亭通話後表示，俄烏必須自行對話，甚至將調停任務轉交給教廷，讓梵蒂岡作為俄烏未來可能的談判地點。而俄烏通話幾小時前，美國副總統范斯才重申美國可能在外交上和援助問題方面退出俄烏斡旋。

ＣＮＮ指出，美國也許尚未完全停止調解俄烏，但川普的言論已表明，美國希望由其他人來主導。而華府退讓正是莫斯科夢寐以求的結果，要實現這個結果，普亭似乎根本無需付出任何代價，只需繼續殘酷作戰即可。

目前美國能對俄羅斯施加的影響力相當有限。儘管可對俄羅斯石油買家實施次級制裁，但可能破壞與印度和中國大陸甫修復的關係；美國放鬆制裁誘使俄羅斯讓步，則可能激怒歐洲盟友，且缺乏歐洲實際支持，可能也無法這麼做。

也許川普終於明白，普亭根本不需要他的認可或支持，於是選擇退場。倘若如此，美國也是從數十年來拍板作主的角色退卻，承認自身影響力有限，並將自二戰以來最重要的和平協議交給梵蒂岡。

美國退場不只改變自身角色定位，更實質重塑俄羅斯、歐洲與烏克蘭在這場戰爭中的處境與選擇。

儘管川普政府的態度為莫斯科創造了一個談判空窗，有望以極小代價換取戰略地位或緩解部分西方制裁，但俄羅斯的基本盤算並未改變。對克里姆林宮而言，這是一場關乎生存的戰爭，目標是重新奠定在區域的主導地位。俄國社會已承受慘烈傷亡，若最終只換得一個平庸甚至失敗的結果，恐危及俄國領導層統治正當性。這是一場他們輸不起的戰爭，連看起來輸都不行。

對歐洲而言，烏克蘭在二○二五年的前景依然黯淡，但在各種糟糕選項中，維持北約團結始終是逼使俄縮減戰略目標的唯一可能。歐洲面臨艱難選擇，但幾乎沒有其他路可走。至於烏克蘭，則根本沒有選擇。