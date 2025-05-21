歐盟挺烏 新制裁鎖定俄影子油輪

歐盟廿日正式通過對俄羅斯第十七輪制裁，鎖定屬於俄國「影子艦隊」的油輪。同日英國政府也公布一百項針對俄國的新一波制裁，藉以支持烏克蘭。

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在社群平台Ｘ寫道：「歐盟已通過對俄羅斯的第十七輪制裁，鎖定將近二百艘影子艦隊船隻。」

卡拉斯曾說，影子艦隊是指俄國為規避西方對烏克蘭戰爭做出的有關制裁，而使用的非正式船隻。這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油，資助俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的資金。

歐盟第十七輪制裁的內容包括增列近二百艘影子艦隊油輪進入黑名單，以及再對數十名俄國官員實施凍結資產與簽證禁令。而且，歐盟針對俄國據信對歐盟發動的「複合式攻擊」，採取了進一步的制裁措施。

俄羅斯上周末對烏克蘭首都基輔發動俄烏開戰以來最大規模無人機攻擊後，英國政府廿日公布對俄羅斯新一輪制裁，共有一百項措施。

英國外交部在聲明中表示，新制裁鎖定「支援俄羅斯軍事機器、能源出口及資訊戰的實體」。

英國也對俄國全面侵略烏克蘭後幫忙資助戰爭的金融機構實施制裁。與此同時，據悉英國及其盟邦正在討論收緊油價上限、打擊俄國「關鍵石油收入」的計畫。

英國外交部還說，俄國十七日出動二七三架無人機攻擊烏克蘭城市，「烏克蘭及全世界人民為俄國總統普亭的侵略付出代價，現在他得為迴避和平付出代價」。