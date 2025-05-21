暗示退出 川普促俄烏直接談判

美國總統川普十九日與俄羅斯總統普亭通話，川普指俄國希望與美國展開貿易，並表示教廷有意主持俄烏和談。普亭則說，俄國已準備好與烏克蘭互動，草擬和平備忘錄。

川普表示，他與普亭通話二小時，過程非常順利，俄烏兩國會立即針對停火和結束戰爭展開談判，不過條件會由雙方交涉決定。他說，由交戰雙方親自協商條件最為妥當，「因為只有他們才知道談判細節，外人難以掌握」。

「終戰有望創造大量工作」

川普表示，他與普亭通話氣氛非常良好，俄國希望在俄烏戰爭結束後與美國展開大規模貿易，他表示同意。川普說，俄國有機會創造大量工作機會和財富，「這機會潛力無窮」，烏克蘭也能在重建過程中受惠於貿易。

川普說，俄烏談判會立即展開，梵蒂岡有興趣主持談判，「讓談判過程開始吧」，他樂見俄烏和談在梵蒂岡舉行。

紐約時報報導，川普這番話顯示他改變立場，不再要求俄羅斯立即停火，轉而支持俄烏直接談判，同時表態不會加入歐洲對俄羅斯實施新一波制裁，還暗示美國將淡出調解俄烏。

川普說，他與普亭通話後，也通知烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席范德賴恩、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨、芬蘭總統史塔布。

據報導，澤倫斯基十九日與川普兩度通話，先是兩人一對一單獨通話；川普與普亭通話後，澤倫斯基又與包括范德賴恩在內的歐洲領袖，與川普聯合通話。

兩名知情人士透露，川普與歐洲領袖通話時明確表示，美國將抽身，不再介入這場衝突，由俄烏直接協商停火。一名熟悉通話內容的人士表示，川普顯然「不打算對普亭施加更大壓力，促使其真誠談判」。

美國總統川普十九日與俄羅斯總統普亭（圖）、烏克蘭總統澤倫斯基通話。（美聯社）

對於與川普通話，普亭表示兩人互動良好，並感謝川普支持俄烏直接對話，指川普在通話中表示希望停戰停火。普亭說，他對川普說，俄國支持用和平方式解決烏克蘭危機，現在需要確認達成和平最有效的方法。

普亭談判先提四要求

普亭指出，俄國準備與烏克蘭互動，草擬攸關未來和平協議的備忘錄，包括條款範圍，像是協議的原則、和平協議時程等，包含暫時性停火。普亭認為，現在的關鍵在於俄烏達成雙方都同意的折衷方案，俄國認為消除這場危機的「根本原因」至關重要。

普亭的要求包含要基輔做出領土讓步、大幅削減烏軍規模，以及烏克蘭永遠不加入北約，北約部隊也不得駐軍烏克蘭。

澤倫斯基與美國總統川普兩度通話後表示，烏克蘭及夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟和英國舉行高層會談，推動結束俄烏戰爭，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

美國總統川普十九日與俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基（圖）通話。（歐新社）

澤倫斯基：拒從烏東撤軍

澤倫斯基表示，對於普亭與川普通話討論的和平備忘錄，他並不了解細節，但願意審視俄方提案。澤倫斯基還排除從烏克蘭東部和南部撤軍的可能性，並拒絕俄國提議放棄頓內次克等烏東四州。