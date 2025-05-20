快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲合議庭嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

川普與俄烏總統通話談停戰 陸外交部：支持雙方直接對話

中央社／ 北京20日電
美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，溝通俄烏戰爭停戰等問題。 法新社
美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，溝通俄烏戰爭停戰等問題。 法新社

針對美國總統川普分別與俄羅斯總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基通話，溝通俄烏戰爭停戰等問題，中國外交部今天表示，中方支持一切有利於和平的努力，支持俄烏直接對話談判。

在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問，川普（Donald Trump）分別與普亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，要求中方評論此事。

中國外交部發言人毛寧指出，中方注意到有關報導。在「烏克蘭危機」問題上，中方支持一切有利於和平的努力。

不過，毛寧又表示，中國支持俄烏直接對話談判，支持政治解決危機，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平、持久、有約束力，並為各當事方所接受的和平協議。

美國 烏克蘭 澤倫斯基 毛寧 普亭 川普 外交部 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

最高院允川普政府取消「臨時保護」 35萬委內瑞拉人面臨遣返

為飽受苦難烏克蘭祈禱 教宗私下接見澤倫斯基夫婦

白宮未診出拜登罹癌？白宮：川普對白宮醫師有信心

黨內強硬派嫌又大又美預算案減支不夠 川普親自說服

相關新聞

川普與俄烏總統通話談停戰 陸外交部：支持雙方直接對話

針對美國總統川普分別與俄羅斯總統蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基通話，溝通俄烏戰爭停戰等問題，中國外交部今天表示，中方支持一切有...

為飽受苦難烏克蘭祈禱 教宗私下接見澤倫斯基夫婦

教宗良十四世(Pope Leo XIV)18日首次以天主教領袖身分，私下接見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Ze...

川普普亭通話未促停火 歐烏憂美斡旋角色動搖

美國總統川普今天與俄國總統普亭通話兩個多小時後，普亭未答應即刻停火，川普則說俄烏會恢復直接談判來達成停戰。外界對川普未堅...

與川普通話前已有定見 普亭自信俄軍能在年底前攻下烏克蘭4州

美國總統川普與俄羅斯總統普亭19日通話，討論俄烏戰事停火的可能性，彭博資訊19日報導，普亭在通話前即深信自己在前線掌握優...

北韓助俄參戰已檯面化！恐改變東亞安全局勢？

烏軍在前線北韓士兵遺體身上搜出俄語證件等。 圖／烏克蘭第73海軍特別行動中心提供

美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普19日結束與俄羅斯總統普亭的通話，暗示華府可能淡出俄烏調解，並將這項二戰後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。