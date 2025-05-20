川普與俄烏總統通話談停戰 陸外交部：支持雙方直接對話
針對美國總統川普分別與俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基通話，溝通俄烏戰爭停戰等問題，中國外交部今天表示，中方支持一切有利於和平的努力，支持俄烏直接對話談判。
在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問，川普（Donald Trump）分別與普亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，要求中方評論此事。
中國外交部發言人毛寧指出，中方注意到有關報導。在「烏克蘭危機」問題上，中方支持一切有利於和平的努力。
不過，毛寧又表示，中國支持俄烏直接對話談判，支持政治解決危機，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平、持久、有約束力，並為各當事方所接受的和平協議。
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