與川普通話前已有定見 普亭自信俄軍能在年底前攻下烏克蘭4州

美國總統川普與俄羅斯總統普亭19日通話，討論俄烏戰事停火的可能性，彭博資訊19日報導，普亭在通話前即深信自己在前線掌握優勢，將能夠在2025年底前完全奪下烏克蘭4州，因此並不急於推動和平協議。

一名匿名知情人士向彭博透露，普亭有信心，俄軍能在今年底前突破烏克蘭防線，全面控制他聲稱屬於俄羅斯的4個州。這意味著，與川普會談時，普亭不太可能作出任何有意義的讓步。歐洲官員先前則擔憂，川普可能會無視盟友顧慮，執意推動達成和解。

彭博指出，川普一直致力於推動這場已進入第4年的戰爭盡快落幕，並自信能透過與普亭直接對話促成協議。然而，普亭則並未表現出任何準備停止戰鬥的跡象，而俄軍正在戰場上穩步推進，這加劇了基輔與其他歐洲國家的擔憂，認為烏克蘭可能被迫放棄更多領土。

此外，外界也越來越感受到，美國推動停火的壓力已達高峰。歐洲官員則不確定，如果這些努力失敗，川普是否會加大對俄羅斯的壓力，還是會乾脆轉向下一個挑戰。根據最新消息，川普已改變立場，不再要求俄羅斯立即停火，轉而支持普亭提出與烏克蘭展開談判的意願，並表態不會加入歐洲新一波制裁。

另外2名接近克里姆林宮的消息人士透露，儘管所有人都在談論結束戰爭，但只要這是實現其目標所必須付出的代價，普亭已準備好打持久戰，而對於美國進一步制裁的前景，他也抱持冷靜態度。

彭博同時報導，普亭對俄羅斯戰場前景的信心與西方的評估背道而馳。歐洲官員指出，在3年多的戰爭中，俄軍已承受慘重傷亡，缺乏能力實現普亭年底前占領烏克蘭4州的目標。

一位接近俄羅斯國防部的人士透露，許多正在烏克蘭作戰的俄軍官兵也抱持著類似的懷疑態度。這位人士指出，烏軍無人機部隊尤其使俄軍發動大規模攻勢變得成本高昂、收效甚微。