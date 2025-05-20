美退出俄烏和談會如何？CNN曝俄歐下一步 烏克蘭根本沒得選

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普19日結束與俄羅斯總統普亭的通話，暗示華府可能淡出俄烏調解，並將這項二戰後最重要的和談交給梵蒂岡，死馬當活馬醫。也許川普終於認清莫斯科根本不需要取得華府批准，而美國退讓形同在國際局勢上退場，這將是俄方夢寐以求的結果，歐洲料將堅持北約團結，烏克蘭則毫無選擇。

川普結束與普亭通話後表示，俄烏必須自行對話，甚至將任務轉交給梵蒂岡作為可能談判場域。而俄烏通話幾小時前，美副總統范斯才重申美國可能退出俄烏斡旋，可能也隨之取消對烏克蘭的外交和援助。

CNN指出，美國也許尚未完全退出俄烏調解，但川普的言論已經表明，美國希望由其他人來主導。而華府退讓正是莫斯科夢寐以求的結果，要實現這個結果，普亭似乎根本無需付出任何代價，只需繼續殘酷作戰即可。

目前美國能對俄羅斯施加的影響力已肉眼可見地有限。儘管可以對俄羅斯石油買家實施次級制裁，但恐怕破壞與印度和中國大陸甫修復的關係；美國放鬆制裁誘使俄羅斯讓步，則可能激怒歐洲盟友，且缺乏歐洲實際支持可能也行不通。

也許川普終於明白，普亭根本不需要他的認可或支持，於是選擇退場。倘若如此，美國也算是在主導數十年國際局勢的進程上退場，承認自身關注和影響力有限，並將自二戰以來最重要的和平協議交給梵蒂岡，死馬當活馬醫。

美國的退場不只改變自身角色定位，更實質重塑俄羅斯、歐洲與烏克蘭在這場戰爭中的處境與選擇。

儘管川普政府的態度為莫斯科創造了一個談判空窗，有望以極小代價換取戰略地位或緩解部分西方制裁，但俄羅斯的基本盤算並未改變。對克里姆林宮而言，這是一場關乎生存的戰爭，目標是重新奠定其在周邊地區的主導地位。俄國社會已承受慘烈傷亡，若最終只換得一個平庸甚至失敗的結果，恐危及俄國領導層的統治正當性。這不是一場他們可以輸，也不能看起來輸的戰爭。

對歐洲而言，烏克蘭在2025年的前景依然黯淡，但在各種糟糕選項中，維持北約團結始終是逼使俄羅斯縮減戰略目標的唯一可能。莫斯科的經濟、儲備、兵力或軍備，只要有一項出現裂痕，戰爭機器就可能停擺。歐洲選擇雖艱難，但幾乎沒有其他路可走。

至於烏克蘭，則根本沒有選擇。