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澤倫斯基通話川普後 稱考慮召開烏俄美歐英會談

中央社／ 基輔19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普兩度通話後，他今天表示，基輔及合作夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國舉行高層會談，這是推動結束俄烏戰爭的舉措之一。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於烏克蘭首都基輔告訴記者，「我們正考慮召開所有各方的高層會議」，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

法新社報導，澤倫斯基還指出，對於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稍早談到與川普（Donald Trump）通話討論的和平備忘錄，他並不了解相關細節，但願意審視俄方的提案。

他提到：「一旦我們收到俄方的備忘錄或提案，我們將能依據內容制定自身的願景目標。」

澤倫斯基還排除撤軍烏克蘭東部和南部地區的可能性，拒絕了俄國所提出的結束戰爭條件，即是完全放棄頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

俄國聲稱已經併吞烏克蘭這4個地區，但尚未完全掌控。

川普今天跟普亭通話前，澤倫斯基曾要求川普不要在「沒有我們」參與的情況下，就做出有關烏克蘭的決定，「對我們來說，這是相當重要的原則問題」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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