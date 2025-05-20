結束與川普通話 普亭：願與烏方草擬和平協議的備忘錄
美國總統川普19日與俄羅斯總統普亭通話，普亭在通話後向媒體發表談話，他表示，俄國的立場非常明確，認為消除俄烏戰爭的根本原因對俄國至關重要；不過，普亭也說，俄國已經準備好與烏克蘭互動，草擬和平協議的備忘錄。
普亭表示，他與川普的通話時間超過2小時，並稱雙方通話很務實，也很坦率，認為整體而言是非常多產的意見交換。
普亭向川普支持俄烏恢復直接對話表達感謝，指川普在通話中分享希望停止戰爭的立場，以及停火的可能性。
普亭說，他在兩人通話中點出，俄國也支持用和平的方式解決烏克蘭危機，並認為，現在必須確認什麼才是對達成和平最有效的方法。
普亭指出，俄國會提案，也已經準備好與烏克蘭互動，草擬攸關未來和平協議的備忘錄，其中包括條款的範圍，像是協議的原則、和平協議的時程和其他事務，包含在達成必要協議之後的暫時性停火。
普亭說，俄烏在土耳其展開會面，並持續對話，象徵兩國正走在正確的軌道上。
普亭重申說，他與川普的對話非常有建設性，普亭對通話的評估是正面的；不過普亭認為，現在的關鍵在於俄烏之間必須展現對和平堅定的承諾，並達成雙方都能同意的折衷方案。
普亭說，俄國的立場很明確，認為消除這場危機的根本原因對俄國來說至關重要。
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