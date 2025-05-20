與普亭通話2小時 川普：俄烏將立即展開停火談判

中央社／ 華盛頓19日專電

美國總統川普今天表示，他與俄羅斯總統普亭通話2小時，「進展非常順利」。他還說，俄烏將立即針對停火展開談判，具體條件將由俄烏雙方決定；梵蒂岡方面已表達對主辦此次談判的興趣。

俄烏兩國16日在土耳其伊斯坦堡舉行3年多來雙方首度直接談判後，川普（Donald Trump）今天接連與普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲多國領袖通話，商討俄烏停火議題。

川普下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他剛結束與普亭2小時的通話，「進展非常順利」。俄烏將立即針對停火，乃至結束俄烏戰爭，展開談判。具體條件將由俄烏雙方協商決定，「因為只有他們才了解談判中涉及且他人無法了解的細節」。

川普還說，這次談話「氛圍良好」。俄羅斯希望在這場「血腥」衝突結束後，與美國展開大規模貿易，「這一點我同意」。俄羅斯有潛力創造大量就業機會和財富，發展潛力無窮；同樣地，烏克蘭能在重建國家的過程中，透過貿易獲利。

「俄烏談判將立即展開」，川普表示，他已在和澤倫斯基、歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）的通話中，說明此事。這通電話是他與普亭通話後立即進行。

此外，川普指出，梵蒂岡方面已表達對主辦此次談判的興趣，「讓這個過程開始吧！」

普亭與川普通話後也表示，俄國準備與烏克蘭就一份「備忘錄」展開合作，以勾勒出未來「可能」達成和平協議的立場，並認為結束烏克蘭戰爭的努力已走上正確道路。

俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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