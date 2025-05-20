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普亭：俄願與烏達成停火備忘錄

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭19日和美國總統川普通話，時間分別是莫斯科時間同日下午5時及美東時間同日上午10時。結束後，普亭發表聲明，俄國官媒塔斯社與衛星通訊社報導，共5項要點。

其一，俄國贊成停戰，但需制定最有效的走向和平途徑；其二，俄國主張和平解決烏克蘭危機；其三，俄國願和烏克蘭達成包括停火在內的備忘錄；其四，俄、烏需找到適合雙方的妥協方案；其五，普亭說，與川普的通話內容豐富、坦誠且極為有益，並對美國總統參與讓俄烏恢復直接談判的作為表達感謝。

「雙普」19日通話時，普亭正在俄國的黑海度假勝地索契（Sochi）1所音樂學校內。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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