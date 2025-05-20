美俄「雙普」通話2小時 川普：俄、烏將立即開始談判停火

美國總統川普和俄羅斯總統普亭19日通話，結束後川普在自創社群媒體真實社群寫道，俄國與烏克蘭將立即開始談判停火。

川普在發文中說，「剛結束我和普亭總統2小時的通話。我認為進展非常順利」，「更重要的是終結這場（俄、烏）戰爭。相關條件將由（他們）雙方談判，這可能是唯一辦法，因為他們清楚沒有別人會了解的談判細節」。

川普還寫道，「（這次與普亭）談話的氣氛及情緒都非常好」，「當這場災難性的『大屠殺』結束後，俄國想和美國進行大規模貿易，我也同意了。俄國擁有創造大量就業及財富的絕佳機會，潛力無窮。烏克蘭同樣能在重建國家的過程中，於貿易上獲得巨大利益」。

川普在發文中指稱，俄、烏間的談判將馬上展開。在他與普亭通話後，「我立刻如此告知烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席范德賴恩、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、德國總理梅爾茨及芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。以教宗為代表的梵蒂岡已聲明，很有興趣主辦相關談判。讓（談判）過程啟動吧！」