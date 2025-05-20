川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普19日上午與俄羅斯總統普亭通話，川普表示，兩人通話非常順利，稱俄烏將立即朝停火和結束戰爭展開談判，並指出，梵蒂岡有意主持兩國談判。

川普日前接受專訪時表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點；川普並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，他預計19日上午與普亭通話，聚焦如何結束俄烏戰爭

川普19日與普亭通話，他表示，通話歷時2小時，過程非常順利，並指出，俄烏兩國會立即朝停火和結束戰爭展開談判，不過條件會由雙方交涉決定。

川普表示，他與普亭通話的語氣和氣氛非常良好，並指出，俄國希望在俄烏戰爭結束之後，與美國展開大規模的貿易，川普也對此表示同意；川普說，俄國有機會創造大量的工作機會和財富，「這是潛力無窮的」；川普表示，烏克蘭也能夠在重建的過程中受惠於貿易。

川普指出，俄國與烏克蘭的談判會立即展開，他也在與普亭通電後，通知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

川普也說，梵蒂岡有興趣主持談判，「讓談判過程開始吧！」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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