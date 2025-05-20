美再促俄烏停火 白宮：川普與普亭開始通話

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

白宮官員今天表示，美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已開始通話。今天稍早時，川普據報導已與烏克蘭總統澤倫斯基通了電話。

法新社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早時指出，川普此次通話目標是「希望看到這場（俄烏）衝突結束」，他對「（俄烏）雙方都感到厭倦和失望」。

在川普與普亭通話前，美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭總統府，川普已與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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