聽新聞
0:00 / 0:00

「雙普」通話 川普：對俄、烏雙方感到厭倦

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國總統川普十九日上午十時（台灣當晚十時）先後和烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭及北約盟邦代表通話。白宮發言人李維特同日上午說，川普對俄、烏雙方都愈來愈感到厭倦又沮喪。這也是近三個月來，「雙普」首次披露的通話。

英國、法國、德國與義大利等歐洲領袖十八日先和川普通話。英國首相施凱爾發言人表示，在雙普通話前，盟國領袖商討無條件停火的必要性，並一致認為普亭必須嚴肅以對和談。美國副總統范斯十九日也在空軍二號上對媒體說，鑒於俄、烏和談目前陷入「一點僵局」，故川普會問普亭對和談是否認真。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在會談前強調，由於上周的伊斯坦堡會談，因此雙普通話將會很重要，莫斯科高度重視華府想終結這場戰鬥的嘗試。

在美、俄、烏三國總統均缺席的十六日土耳其伊斯坦堡俄、烏會談草草結束後翌日，川普就在自創社群媒體真實社群預告前述通話。其中的雙普通話主題為設法讓奪去許許多多軍人生命的俄、烏「大屠殺」畫下句點，還有貿易問題。

川普十七日還在社媒發文中表示，希望這天富有成效，達成停火協議，且這場既暴力且原本就不該發生的戰爭能結束。

一位知情的匿名烏克蘭高官對路透指稱，俄方十六日在會中向烏方提出達成和平協議的四項主要條件，但僅以口頭陳述，並未提供任何白紙黑字的文件。

包含烏軍撤離俄軍目前完全或部分控制的烏東四州：頓內次克、札波羅熱、赫松及盧甘斯克，且此條件是雙方停火的大前提；國際要承認這四州及克里米亞皆為俄國所有；烏克蘭成為中立國，不能擁有大規模毀滅性武器，且烏克蘭盟友不得在烏國駐軍；俄、烏雙方都聲明放棄求償。

烏克蘭 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

路透：川普集團考慮在胡志明市蓋摩天大樓 川普次子將到訪

川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查

川普力推「大法案」 在眾院預算委員會闖關成功

美財長警告各國：談判「沒誠意」 關稅恐回解放日水平

相關新聞

川普開啟俄烏停火通話 外媒曝：已先後和澤倫斯基、普亭展開會談

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統府指出，美國總統川普19日已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，開啟當天有關俄烏停火的...

「雙普」通話 川普：對俄、烏雙方感到厭倦

美國總統川普十九日上午十時（台灣當晚十時）先後和烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭及北約盟邦代表通話。白宮發言人李維特同...

克宮幕僚的決心：普丁2020年就注定入侵烏克蘭？

到了二○二○年初，克里姆林宮決策核心圈剩下的已經不是技術官僚，而是蘇聯時代的幻想家和偏執狂——是那些普丁信任的人。

美俄今晚10時通話！英德法搶先致電川普籲1事 本周是俄烏停火關鍵

金融時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話前夕，英國、法國與德國領袖18日再度與川普通話，強調應立即實現「無條件停火...

川普斡旋俄烏停火 今與普丁、澤倫斯基通話

美國總統川普17日表示，他19日將先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基及北約成員國代表通話，希望能達成俄烏停火協議，...

川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

美國總統川普預計美東時間19日上午與俄羅斯總統普亭通話，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日表示，川普希望盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。