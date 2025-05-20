「雙普」通話 川普：對俄、烏雙方感到厭倦

美國總統川普十九日上午十時（台灣當晚十時）先後和烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭及北約盟邦代表通話。白宮發言人李維特同日上午說，川普對俄、烏雙方都愈來愈感到厭倦又沮喪。這也是近三個月來，「雙普」首次披露的通話。

英國、法國、德國與義大利等歐洲領袖十八日先和川普通話。英國首相施凱爾發言人表示，在雙普通話前，盟國領袖商討無條件停火的必要性，並一致認為普亭必須嚴肅以對和談。美國副總統范斯十九日也在空軍二號上對媒體說，鑒於俄、烏和談目前陷入「一點僵局」，故川普會問普亭對和談是否認真。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在會談前強調，由於上周的伊斯坦堡會談，因此雙普通話將會很重要，莫斯科高度重視華府想終結這場戰鬥的嘗試。

在美、俄、烏三國總統均缺席的十六日土耳其伊斯坦堡俄、烏會談草草結束後翌日，川普就在自創社群媒體真實社群預告前述通話。其中的雙普通話主題為設法讓奪去許許多多軍人生命的俄、烏「大屠殺」畫下句點，還有貿易問題。

川普十七日還在社媒發文中表示，希望這天富有成效，達成停火協議，且這場既暴力且原本就不該發生的戰爭能結束。

一位知情的匿名烏克蘭高官對路透指稱，俄方十六日在會中向烏方提出達成和平協議的四項主要條件，但僅以口頭陳述，並未提供任何白紙黑字的文件。

包含烏軍撤離俄軍目前完全或部分控制的烏東四州：頓內次克、札波羅熱、赫松及盧甘斯克，且此條件是雙方停火的大前提；國際要承認這四州及克里米亞皆為俄國所有；烏克蘭成為中立國，不能擁有大規模毀滅性武器，且烏克蘭盟友不得在烏國駐軍；俄、烏雙方都聲明放棄求償。