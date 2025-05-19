俄羅斯控「國際特赦」反俄親烏 列為不受歡迎組織
俄羅斯今天將國際特赦組織（Amnesty International）列為「不受歡迎組織」，禁止該團體的活動，同時指控該團體是策劃全球「反俄情緒」計畫的中心，並由烏克蘭政府的幫凶資助。
法新社報導，俄羅斯當局自2022年2月進軍烏克蘭以來，對於異議與批評的打壓愈加嚴重，並已將數十個國際公民社會團體列為非法組織。
俄羅斯檢察總長發表聲明，指控國際特赦組織是「策劃全球反俄情緒計畫的中心，並由基輔政權的幫凶資助」。
這份聲明提及，國際特赦組織「傾盡全力加劇該地區的軍事對抗、為烏克蘭新納粹分子的罪行辯護、呼籲加強對其的資助，並支持在政治與經濟上孤立我國」。
俄羅斯政府聲稱自己正為烏克蘭「去納粹化」而戰，烏克蘭當局、西方及獨立專家屢次駁斥這項說法，稱這是克里姆林宮毫無根據的宣傳。
國際特赦組織在其官網指稱，俄國對烏克蘭的軍事攻擊是「侵略戰爭」；俄國「言論自由、和平集會和結社的權利仍受到嚴重限制」，當地宗教團體、兒童和 LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等群體遭到「肆意迫害」。
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