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美俄今晚10時通話！英德法搶先致電川普籲1事 本周是俄烏停火關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普預定台灣時間19日晚間10時與俄羅斯總統普亭通話，討論俄烏停火。法新社
美國總統川普預定台灣時間19日晚間10時與俄羅斯總統普亭通話，討論俄烏停火。法新社

金融時報報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話前夕，英國、法國與德國領袖19日再度與川普通話，強調應立即實現「無條件停火」，並呼籲莫斯科必須嚴肅看待和平談判。美俄領導人即將在美東時間19日上午10時間（台灣時間19日晚間10時）通話，這將是川普與普亭近三個月來首度通話，可能為停滯不前的俄烏停火帶來關鍵契機。

報導指出，歐洲各國長期憂心川普可能與克里姆林宮達成協議，犧牲烏克蘭利益，因此在這場通話前積極爭取影響川普立場。

英國首相施凱爾的發言人18日晚間表示：「展望川普明日與普亭的通話，幾位領袖一致認為必須實現無條件停火，並要求普亭認真參與和平談判。」此外，「他們也討論到，若俄羅斯未認真對待停火與和平進程，將考慮動用制裁手段。」

德國總理梅爾茨表示：「我們只能期望接下來能有更多進展。我的明確感受是，歐洲與美國都決心共同且更有目的地行動，以確保這場可怕的戰爭儘快結束。」

在過去10天的一連串外交行動中，普亭幾乎未作出讓步，拒絕接受他方設定的談判條件，上周甚至拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基在土耳其會晤，儘管他本人曾提出雙方可進行直接會談。

美國政府對俄羅斯愈加不耐，但川普團隊對普亭的批評仍十分保守。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基18日在羅馬會晤美國副總統范斯，並形容這是一次「良好的會談」，澤倫斯基透露美國國務卿魯比歐也有出席。

澤倫斯基表示：「我們討論了伊斯坦堡的談判情況，俄方只派出沒有決策權的低階代表。我重申烏克蘭準備好真正的外交談判，並強調儘速達成全面且無條件停火的重要性。」

CNN指出，值得注意的是，這次會面聲明還附上一張澤倫斯基與范斯笑容滿面的合照，這與兩人2月在白宮橢圓辦公室陷入爭執的場面形成鮮明對比。

澤倫斯基目前正與歐洲領袖緊密協調。歐盟執委會主席范德賴恩18日訪問羅馬時表示，本周將是推動和平進程的「關鍵時刻」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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