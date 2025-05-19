川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國總統川普預計美東時間19日上午與俄羅斯總統普亭通話，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日表示，川普希望盡快與普亭會面，現在就是讓大家達成共識，決定地點和時間。

川普日前接受專訪時表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點；川普並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，他預計19日上午與普亭通話，聚焦如何結束俄烏戰爭

魯比歐18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，美國不希望參與俄烏之間永無止盡的對話，必須要看到進度，並認為川普與普亭的直接對話有可能打破僵局；魯比歐說，美方已向俄國表達出這樣的意願，川普也公開表達見面的意願。

不過，魯比歐指出，川普與普亭的會面需要花一點功夫，他不能說現在已經在討論地點和時間，但魯比歐確定川普希望見面，而且希望盡可能地快；魯比歐說，他認為俄方也有意願，現在的問題就是如何讓大家達成共識，最後決定地點和時間。

魯比歐認為，雖然普亭沒有出席俄烏在土耳其的和談，但不是完全浪費時間，至少從人道立場來看，兩國將交換上千名戰俘，這是非常正面的；魯比歐也說，俄方預計提出載有停戰條件的文件，最後會指向更廣泛的談判，烏方也會準備他們的提案。

至於俄國被指控參與和談只是為了拖延時間，魯比歐說，美國很快就會發現他們真正的意圖，現在雙方同意會交換停戰條件，如果這些條件是務實理性的，代表有進度；反之，如果是不務實的條件，那美國會有不同的評估。

魯比歐說，美國知道要結束如此血腥、代價高昂、具毀滅性的戰爭需要耐心，但也認為，美國不會浪費時間。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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