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川普預告19日通話普亭、澤倫斯基 談俄烏停火

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）說他19日將先後與俄羅斯總統普亭（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（中）通話。美聯社
美國總統川普（左）說他19日將先後與俄羅斯總統普亭（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（中）通話。美聯社

美國總統川普十七日發文表示，預計美東時間十九日與俄羅斯總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論俄烏停火。烏克蘭則指控俄軍十八日發動二○二二年開戰以來最大規模無人機攻擊，造成基輔州一人喪生，至少三人受傷。

川普在真實社群寫道，與普亭的通話將涵蓋多項議題，包括「停止平均每周奪走超過五千名俄烏軍人生命的『血腥屠殺』，以及貿易問題」。他補充，隨後也將與澤倫斯基以及多位北約成員國領袖通話，「希望屆時是富有成果的一天，能促成停火」。

路透報導，川普稱預計美東時間十九日上午十時（台灣時間十九日晚間十時）與普亭通話。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，正安排俄美領袖對話。

普亭十六日拒絕前往土耳其會晤澤倫斯基，俄方派出中階官員代表團，與烏方會談不到兩小時，同意交換數千名戰俘，但在停火方面毫無進展。

一位熟悉談判情況的烏克蘭官員表示，俄方要求烏軍撤出莫斯科聲稱擁有主權的所有烏克蘭地區，才同意停火。這比美國提案更讓烏方無法接受。

俄羅斯在和談後加強空襲烏克蘭。路透報導，烏克蘭空軍指出，俄國於當地時間十八日上午八時前出動二七三架無人機，主要攻擊烏克蘭中部的基輔州及東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州和頓內次克州，造成至少一死三傷。

烏軍說，這是開戰以來俄羅斯對烏克蘭的最大規模無人機攻擊。今年二月廿三日俄烏戰爭三周年前夕，俄軍曾出動二六七架無人機，如今刷新當時創下的紀錄。

俄羅斯國防部表示，俄軍十八日在兩個邊境州上空擊落廿五架烏克蘭無人機。另一個俄國邊境州的代理州長說，當地一名婦女死於烏軍無人機攻擊。

烏克蘭基輔郊區一棟私人企業建築十八日遭俄國無人機襲擊，消防員到場處理。路透
烏克蘭基輔郊區一棟私人企業建築十八日遭俄國無人機襲擊，消防員到場處理。路透

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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