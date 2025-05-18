澤倫斯基傳與范斯討論「雙普」通話 感謝教廷為和平發聲

美國副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基18日都出席教宗良十四世就職彌撒。法新社引述一名烏克蘭高官報導，澤倫斯基和范斯當天已短暫會晤，討論美國總統川普和俄羅斯總統普亭即將舉行的通話。

前述匿名烏國官員稱，兩人討論烏戰前線情況、預定19日舉行的「雙普」對話準備、若無結果時對俄國制裁的可能性，以及停火事宜。

另據路透報導，澤倫斯基也說，就職彌撒後他已會晤良十四世。澤倫斯基在Telegram說，他感謝梵蒂岡有意擔任俄烏直接會談東道主，也感謝教廷捍衛公正和持久和平的明確聲音。