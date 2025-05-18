教宗良十四世為烏克蘭祈禱和平 接見澤倫斯基夫婦
新任教宗良十四世今天以天主教領袖身分私下接見烏克蘭總統澤倫斯基夫婦，他稍早祈禱時強調，希望「飽受苦難的烏克蘭」取得和平。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天上午出席首位美國籍教宗良十四世（Pope LeoXIV）的就職彌撒，並在現場與美國副總統范斯（JDVance）握手致意。
良十四世於就職彌撒後的祈禱中說道：「飽受苦難的烏克蘭正等待談判磋商，以最終實現公正持久的和平。」
隨後，澤倫斯基排隊與良十四世握手，並偕同妻子歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）一起獲得新任教宗私下接見。
根據教廷公布的影片，聲音柔和的良十四世告訴澤倫斯基「很高興再見到你」。
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