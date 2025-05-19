川普斡旋俄烏停火 今與普丁、澤倫斯基通話

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

美國總統川普17日表示，他19日將先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基及北約成員國代表通話，希望能達成俄烏停火協議，結束俄烏戰爭

川普在自家社群媒體平台Truth Social全以英文字母大寫發文寫道，他將於美東時間19日上午10時（台灣時間19日晚間10時）和普丁通話，主題包括停止這場造成許多俄羅斯、烏克蘭士兵喪命的「血洗屠殺」（bloodbath），以及貿易問題。

他隨後將與澤倫斯基通話，之後再和澤倫斯基、北約成員國代表一起通話，「希望這會是富有成效的一天，將達成停火協議，而且這場暴力、原本就不該發生的戰爭將能結束」。

美國國務卿魯比歐表示，俄烏在土耳其會談結束後將各自提出停火方案，屆時美國將評估雙方態度及是否讓步來決定持續參與調停的信心，並且釐清「是否正在被牽著鼻子走」。他表示，梵蒂岡可以成為俄羅斯與烏克蘭和平談判的地點。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯新聞社表示，「正在準備」俄美領袖對話的安排。但克里姆林宮也說，只有在雙方達成協議之後，普丁和澤倫斯基才有可能會晤。俄羅斯與烏克蘭代表16日在土耳其伊斯坦堡舉行交戰三年多來的首次直接和平談判，並達成換俘千人的協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普19日通話普亭 俄烏各擬停火提案 克宮：不排除普澤會

俄烏直接談判無果 川普將致電普亭

川普明通話普亭！俄烏分別擬停火提案 魯比歐：觀察美是否被牽鼻子走

克里姆林宮：需先達成和平協議 俄烏領袖方可會面

相關新聞

川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

美國總統川普預計美東時間19日上午與俄羅斯總統普亭通話，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日表示，川普希望盡...

川普斡旋俄烏停火 今與普丁、澤倫斯基通話

美國總統川普17日表示，他19日將先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基及北約成員國代表通話，希望能達成俄烏停火協議，...

川普預告19日通話普亭、澤倫斯基 談俄烏停火

美國總統川普十七日發文表示，預計美東時間十九日與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論俄烏停火。烏克蘭則指控俄軍十...

澤倫斯基傳與范斯討論「雙普」通話 感謝教廷為和平發聲

美國副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基18日都出席教宗良十四世就職彌撒。法新社引述一名烏克蘭高官報導，澤倫斯基和范斯當天已短...

美俄元首通話前夕 德總理：歐洲領袖盼先與川普對談

美國總統川普預計19日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。德國總理梅爾茨今天表示，他希望在這場談話前偕...

雙普周一將通話！川普喊話結束「血腥屠殺」 普亭會給面子嗎？

美國總統川普周六（5月17日）表示，下周一他將與俄羅斯總統普亭通電話，「以結束平均每周造成超過5000名烏克蘭和俄羅斯士兵死亡的血腥屠殺」。他一直在敦促俄羅斯同意為期30天的無條件停火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。