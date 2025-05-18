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美俄元首通話前夕 德總理：歐洲領袖盼先與川普對談

中央社／ 梵蒂岡18日綜合外電報導
德國總理梅爾茨。 路透社
德國總理梅爾茨。 路透社

美國總統川普預計19日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。德國總理梅爾茨今天表示，他希望在這場談話前偕同英國法國波蘭領袖先與川普對談。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）指出，他與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在參加教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒時討論過此事。梅爾茨還說，他也在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）長談。

梅爾茨告訴記者，他和魯比歐談到明天的美俄元首通話，他們同意歐洲4國領袖將再度與川普對談，為明日那場通話做準備。

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